Se o primeiro episódio foi rico em reencontros, este está recheado de aprofundamento de relações e de preparações para a morte. E há ainda uma comparação entre Jon Snow e um D'zrt.

Foi precisa uma semana para estar disponível o novo episódio de A Guerra dos Tronos – haverá alguns fãs de streaming que já nem se lembravam do que era a ansiedade de ter de esperar uma semana para ver um novo episódio, em vez de ter a série integral disponível. O segundo episódio, chamado "Um Cavaleiro dos Sete Reinos" tem a duração de 55 minutos, está disponível no SyFy e na HBO e é sobre ele que são as linhas abaixo. Caso não queira spoilers deste episódio já sabe: não leia mais.





O primeiro episódio da oitava temporada d’A Guerra dos Tronos terminou com a chegada de Jamie Lannister a Winterfell, sítio onde se reúnem vários dos seus maiores inimigos ao longo de sete temporadas. E é com o confronto entre o Príncipe Encantado do Shrek com Daenerys Targaryen que começa o episódio.

Na sala de audiências dos senhores do Norte, Danny conta uma bonita história de embalar que o seu irmão mais velho lhe contava quando era pequena: "Há muito, muito tempo, um menino loirinho deu uma facada nas costas do nosso pai e depois sentou-se no trono dele a vê-lo morrer. Um dia vamos fazer muitas coisas más a esse menino loirinho. O fim" (A história não é contada exactamente com estas palavras, mas fica lá perto).

Depois de Danny dizer a Jamie que não confia nele, é a vez de Sansa lembrar que aquele homem tinha traído o seu pai e que era um dos responsáveis pela morte de Ned Stark logo na primeira temporada. O Lannister diz então que tudo o que fez foi pelo bem da sua família e que não iria pedir desculpa por isso, não se mostrando arrependido de nada do que fez, mostrando ser das poucas personagens que se manteve fiel a si mesma durante toda a duração da série – excepto na parte de trair a irmã, mas também há que saber dar um desconto.

Depois é a vez de Bran falar sobre Jamie – o homem que o atirou de cima de uma torre e o tornou paraplégico e esquisito como tudo – e o mais jovem Stark só tem isto a acrescentar: "As coisas que fazemos por amor". Contagem de momentos constrangedores de Bran neste episódio: 1.

Depois é a vez de Jon Snow falar e o eloquente herdeiro do Trono de Ferro mostra-se muito sábio e incrivelmente bem-falante: "Precisamos de todos os que conseguirmos". Será que houve uma altura em que os argumentistas pensaram para si próprios: "Toda a gente gosta da personagem do Snow, podemos perfeitamente desleixarmo-nos na construção da personagem dele e concentrarmo-nos no resto". E esta, miúdos, é a história de como Jon Snow ficou tão eloquente como o Edmundo dos Morangos com Açúcar (é o tipo que repete a frase dita exactamente antes):

Por fim, Brienne elogia Jamie e lembra que se não fosse ele, Sansa não estaria viva. E a senhora de Winterfell decide aceitar o ex-Guarda Real. #SansaBem

Na cena seguinte, Jamie pergunta a Bran porque não o denunciou ao que o Corvo de Três Olhos responde: "Não servias de muito se estivesses morto". Depois o jovem Stark explica como se o Lannister não o tivesse paralisado, ele nunca seria um mago esquisito. Momentos constrangedores de Bran: 2.

Ainda em Winterfell (todo o episódio se passa na cidade coberta de gelo), Jamie reencontra Tyrion, o irmão com o qual não tem uma relação incestuosa, e os dois conversam sobre como nenhum esperava estar pronto a morrer em Winterfell. "Esperava morrer, aos 80 anos, deitado na minha cama com a boca de uma mulher na minha pila", diz Tyrion.

Continuando a seguir Jamie - que desistiu do cabelo de Príncipe Encatado do Shrek para usar um inspirado pelos Playmobil -, este reencontra Brienne e diz que gostava de estar sob as suas ordens durante a batalha.





Já dentro do castelo, Danny e Sansa falam sobre a sua relação e como são duas badass bitches que conseguiram ir muito longe apesar de serem menosprezadas por serem mulheres. Sansa esclarece à Mãe de Dragões que tem medo das suas intenções com Jon, já que os homens são muito tapadinhos relativamente a mulheres. "Eu estou em Winterfell a lutar pela batalha do Jon. Acho que a tapadinha sou eu", responde Danny que acrescenta que o ama muito (como amante, não como sobrinho, que o ex-bastardo ainda não teve coragem de lhe contar que também é um Targaryen apesar de não ser loiro).

A conversa entre as duas é interrompida por Theon que promete a Sansa a sua espada para a defender. Não é a primeira vez que o Greyjoy vem em salvamento da Stark e quase apostamos que não será a última.

Depois, na sala principal, os comandantes juntam-se para definir uma estratégia para o combate contra os caminhantes brancos e Bran explica que ele será a peça principal neste jogo de xadrez. É a ele, o homem que conhece a história toda do mundo, que o Rei da Noite vai querer matar. E Theon mostra de novo querer emendar os erros passados – ao contrário de Jamie – e pergunta se pode ajudar a defender o paraplégico, mostrando que a falta de genitais o tornou mais corajoso.

Durante esta reunião alguém pergunta sabiamente: "As chamas de dragão serão capazes de matar o Rei da Noite?" – esta pergunta não parece ser inocente e tal como tudo o que não é inocente nesta série deve ter uma resposta que reduz a esperança de sucesso, por isso deixamos aqui a nossa aposta: o fogo de dragão é inútil contra o Rei da Noite.

A noite já vai avançada e todos os preparativos possíveis estão despachados. Falta apenas uma coisa: esperar pela vinda dos Caminhantes Brancos. E como vai cada um passar a noite? Os manos Lannister bebem vinho à lareira. Brienne, Sir Davos, Podrick e Tormund decidem passar a noite juntos a contar histórias de guerra e cantar canções de soldados (na verdade, o único que canta uma foi Pod, que nunca esteve envolvido diretamente numa guerra). Depois Jamie concede o título de cavaleira dos Sete Reinos a Brienne num momento emotivo e recebido com grandes aplausos.

Na muralha, Jon, Sam e Edd relembram os tempos em que eram Patrulhas da Muralha e como o mundo estava virado de pernas para o ar quando Sam era um herói (o bullying continua e é incitado por Snow).

Arya seduz Gendry e os dois brincam aos adultos, sendo aqueles que devem ter a noite mais divertida em toda a Winterfell, até porque a cena seguinte mostra Danny e Jon nas criptas e o ex-bastardo a revelar que é na verdade um Targaryen, o herdeiro masculino ao Trono de Ferro. Danny até podia achar que ia ter do "bem-bom" antes da batalha, mas recebeu foi das piores notícias da sua vida. E de novo, ninguém se preocupa com o incesto. É só estranho!

Lá fora, das muralhas de Winterfell, surge o aviso. Vem aí o exército dos mortos e com ele vem o Inverno. O próximo episódio será de guerra aberta.