O ator Kit Harington - que interpreta a personagem Jon Snow na série A Guerra dos Tronos - mostrou-se muito pouco diplomático para com os críticos que disserem mal da última temporada da série (que estreou esta segunda-feira).



O ator declarou-se desafiante para com os críticos da série e disse que todos os que se sentirem desiludidos "se podem ir lixar" (as palavras usadas foram mesmo: "can go fuck themselves"), em entrevista à revista Esquire.



"Eu não quero parecer mau para os críticos - mas qualquer crítico que passe meia hora a escrever sobre esta temporada e que faça juízos negativos sobre ela, na minha cabeça pode ir lixar-se", disse o ator que acrescentou que as pessoas de fora não fazem qualquer ideia "do trabalho que foi posto neste produto... O quanto as pessoas se importaram com isto... A pressão que foi colocada nas pessoas por elas próprias".



Harington referiu que foram passadas muitas noites em branco para que a equipa tivesse um resultado que satisfizesse os fãs com o final da temporada.



O primeiro episódio da oitava e última temporada da premiada série da HBO teve mais de 17,4 milhões de espetadores em simultâneo apenas nos EUA, de acordo com o jornal The Guardian.