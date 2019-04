A HBO Portugal anunciou este domingo que "haverá um atraso na receção do conteúdo do novo episódio de A Guerra dos Tronos", a transmitir na madrugada de segunda-feira. "Vamos disponibilizar o terceiro episódio com um atraso de aproximadamente 20 minutos a 1 hora", lê-se no Facebook.

O atraso deve-se a "um reforço nas medidas de segurança".





Apesar de o serviço de streaming pedir "desculpa pelo inconveniente", várias pessoas criticaram a situação. A HBO indica ainda que dará atualizações quando possível.