Uma mulher foi captada pelas câmaras de videovigilância a deitar sete cachorros com três dias ao lixo, na Califórnia, Estados Unidos. O caso está a ser investigado pelo Departamento de Riverside County.Os animais foram encontrados por um homem que remexeu no contentor do lixo, situado nas traseiras de uma loja. Quando encontrou o saco de plástico em que os animais foram colocados, levou-os de imediato à loja, que chamou as autoridades. Os cachorros encontram-se sob os cuidados de uma associação de defesa dos animais, e têm que ser alimentados com um biberão.Nas imagens de videovigilância, é possível ver a mulher a parar o carro e a atirar um saco ao contentor. De acordo com as autoridades, caso os animais não tivessem sido encontrados na hora seguinte a serem deitados ao lixo, teriam morrido: as temperaturas eram muito altas.