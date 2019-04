Tem sido um dos momentos mais polémicos do episódio "Um Cavaleiro dos Sete Reinos": a cena de sexo entre Gendry, o bastardo de Robert Baratheon, e Arya Stark, cujo crescimento temos vindo a acompanhar. Desde que saiu o episódio, a idade da personagem tem sido das coisas mais pesquisadas no Google.



Muitos fãs de "A Guerra dos Tronos" querem saber se Arya Stark, interpretada por Maisie Williams (de 22 anos), ainda é menor de idade. A questão levou a HBO a esclarecer no Twitter que a personagem Arya Stark tem, nesta fase da série, mais de 18 anos.



"Aos 18 anos, em Westeros, já deve: ter tido um animal de estimação; ter mudado de casa; ter viajado intensivamente; ter criado uma lista de alvos para matar; ter fingido ser do género oposto para evitar ser raptada; ter sido cega durante algum tempo; ter assassinado pelo menos três pessoas da sua lista de alvos", frisou a HBO UK.

By age 18 in Westeros you should have:



- Had a pet.

- Moved out on your own.

- Travelled extensively.

- Had a kill list.

- Pretended to be the opposite sex to evade capture.

- Been blind for a while.

- Ticked at least three people off of your kill list.