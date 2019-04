A carregar o vídeo ...



Chegou ao fim a espera pelo primeiro episódio da última temporada d’A Guerra dos Tronos. Foram 595 dias em que os fãs mais acérrimos da série tiveram de aguardar (mas, pelos vistos, essa espera de 14.280 horas não se comparou ao par de horas que tiveram de aguardar para que o episódio chegasse à HBO Portugal) para ouvir o genério que se tenta reproduzir em onomatopeias acima. Mas por fim já aí está o primeiro capítulo do final da série baseada nos livros de George R.R. Martin. O episódio chama-se "Winterfell" e tudo o que se escreve abaixo serão spoilers. Sintai-vos avisados, leitores!



(caso queira relembrar o que se passou nas temporadas anteriores, leia o texto abaixo. O resumo do primeiro episódio continua a seguir.)





O episódio começa com uma criança apressada a correr por Winterfell, a trepar por carroças e árvores para ver chegar um enorme exército. Bran Stark, preso a uma cadeira de rodas, mas que agora é omnisciente, é capaz de ter derramado umas lágrimas ao lembrar os tempos em que subia a torres para espiar relações sexuais incestuosas como qualquer jovem com um computador faz hoje em sites pouco recomendáveis.

Mas pronto, concentremo-nos no que vê esta criança: milhares de soldados a marchar em direção a Winterfell e uns quantos tipos a cavalo. Entre esses cavaleiros estão: Jon Snow, Gendry (o filho bastardo de Robert Baratheon de quem não houve notícias durante umas quatro temporadas) e o Cão de Caça. Todos eles passam por Arya Stark sem nunca repararem nela, mas ela vê-os a todos. Será uma metáfora para o seu treino como "Homem Sem Nome"? Talvez, talvez.





É depois da passagem destas conhecidas personagens e de os populares mostrarem desconfiança para com Daenerys que se ouve um guincho vindo do alto… Os aldeões olham para cima: será um pássaro? Será um avião… Não! São duas lagartixas aladas que sobrevoam os soldados, deixando todos os presentes a precisar de uma mudança de roupa interior (menos Arya que fica com um ar entusiasmado e Sansa mostra-se apreensiva).

Mal Jon Snow (o ex-bastardo que afinal é Targaryen/ sobrinho incestuoso/ único ressuscitado dos mortos da série que não é mau / ex-ignorante que não sabe nada) sai do cavalo, vai em direção a Bran, que está sentado numa cadeira de rodas e as primeiras palavras que lhe dirige são: "Estás um homem…", ao que Bran responde: "Quase". Momentos esquisitos de Bran neste episódio até ao momento: 1.





Depois é altura de Daenerys conhecer Sansa. A Mãe dos Dragões lança uns elogios que soam claramente ensaiados ("Ai, e tal, a tua casa é muito gira, tal como tu") e a Senhora de Winterfell responde com um ar jocoso: "Este reino é teu". A resposta não cai bem a Danny que depois descobre que o seu dragão morto se tornou um zombie. Quem lhe conta? Bran que consegue, assim, em pouco mais de um minuto, dois momentos esquisitos.

Já na sala de reuniões do castelo, Jon Snow é desafiado por Lady Mormont – a pirralha que é ainda mais badass que Arya – que o lembra que ele foi nomeado rei e que depois de ele se embeiçar pela Libertadora de Correntes voltou um vassalo.

Snow, que como todos já devem ter percebido, não é um bom orador, tem de ser salvo por Tyrion. O anão revela que vem aí um exército de Porto Real e Sansa pergunta, indignada: "Como é suposto alimentarmos o maior exército do mundo. E tenho também de dar de comer a dois dragões. E, já agora, o que comem os dragões?" A estrangeira loirinha responde, num tom altivo: "Comem o que lhes apetecer". Ficamos então sem saber onde irão buscar comida para tantos. E onde vai o ministro das Finanças de Winterfell cativar para conseguir mais comida? Ah, pois, é só guerra, só guerra, finanças públicas é que nada! O FMI até esfrega as mãos, ao ler estes diálogos, a pensar no resgate que vai ser preciso.

Mais tarde, durante uma conversa entre Tyrion e Sansa, a ruiva questiona o Duende sobre se acredita mesmo que o exército da irmã vem ajudar Winterfell contra os caminhantes brancos. Tyrion diz que sim e Sansa responde: "Pensava que eras inteligente".

Desde o início do episódio, Sansa já duvidou de Daenerys e Cersei. #SansaBem (acreditamos que este será dos hashtags mais utilizados nestes textos de resumo, a fazer fé na evolução da personagem nas primeiras sete temporadas).

Passando das muralhas para a floresta, Arya e Jon reencontram-se finalmente, com um grande abraço e a compararem as espadas uns dos outros. Fofinhos.













Durante esta conversa, Jon mostra que está totalmente apanhadinho pela tia (sim! Não se pode esquecer que o ex-comandante da Patrulha da Noite anda enrolado com a sua própria tia), pondo-se do lado dela, em vez do da suposta manda, Sansa. "Ela acha-se mais espera que toda a gente", lança ele. Arya responde: "Ela está a defender a família" e Jon replica que também é família dela (não, não és, pá! Ganha juízo! #JonMal – este hashtag também se pode vir a tornar popular).





Das estepes geladas de Winterfell faz-se a viagem até Porto Real, onde Cersei olha a frota que se dirige à capital de Westeros. A Rainha do Trono de Ferro é informada que os Caminhantes Brancos invadiram a muralha. "Ótimo", responde a Lannister, mostrando que é a única personagem da série inteira preocupada com a integração das outras espécies. Quando todos promovem o extermínio total dos Caminhantes Brancos, Cersei defende que se abram as fronteiras para os receber de braços abertos. Alguém entregue o Prémio Nobel da Paz a esta mulher e rápido!

Já na sala do trono, a ex-mulher de Robert Baratheon é informada pelo seu pretendente que tem à sua disposição 20.000 soldados e 2.000 cavalos. No entanto, zero elefantes. Eon Greyjoy a perder pontos no jogo da sedução por ter falhado na promessa de paquidermes para o exército de Porto Real. Mesmo assim, Cersei concede que Eon salte para a sua cama.

Ao mesmo tempo, Bronn vai ao bordel onde se gaba a três prostitutas ser o único homem a atingir um dragão. Mas é rapidamente interrompido das suas atividades lúdicas – ao mesmo tempo sendo salvo de apanhar sífilis – para ser informado da sua nova missão: matar Tyrion e Jamie Lannister.

No quarto de Cersei e Eon, este promete à Rainha que vai pôr um príncipe na barriga dela. Irá Cersei ter um filho de alguém que não do seu próprio irmão gémeo ainda esta temporada?

Nos barcos dos Greyjoy, Theon salva Yara que lhe agradece com uma cabeçada e depois o incita a ir defender os Stark, lembrando-o que as Ilhas de Ferro serão um lugar seguro caso Daenerys precise de um lugar para regressar.

De volta a Winterfell, Daenerys desabafa com o seu sobrinho-amante que sente que Sansa não a respeita. Mas a conversa é interrompida para informarem a Mãe de Dragões que os seus filhos só devoraram 18 cabritos e 11 ovelhas. "Os dragões mal comem", lamenta Daenerys, altura em que é preciso fazer contas sobre o impacto ambiental destas criaturas. Não há uma dieta vegetariana que reduza a pegada ambiental dos dragões?

Ah, e depois, os dragões esfomeados e tanto Jon Snow como Daenerys decidem que é boa ideia ir passear montados nestas criaturas. Dá uma bela cena acompanhar o passeio de tia e sobrinho montados em bichos alados, mas faz questionar se a PETA não vem defender estes animais. No final do passeio, Jon Snow e Daenerys encontram momento para trocar uns beijinhos e amassos frente a cascatas, mas são interrompidos pelos dragões que não gostam assim tanto de ver a sua mãe aos beijos com um tipo de cabelo grande.





De volta a Winterfell, Sansa e Snow voltam a discutir a presença de uma Targaryen em Winterfell e Jon tenta convencer a suposta meia-irmã que Danny será uma boa rainha, ao contrário do pai dela.





Noutra parte do castelo, Daenerys conhece Sam Tarly e revela-lhe que mandou matar o pai e o irmão por não lhe terem prestado vassalagem. Pobre Sam que nunca fez mal a ninguém e a vida continua a ser madrasta para ele. Ainda para mais tem de encontrar Bran logo de seguida. "O que estás aqui a fazer", pergunta o ex-guardião da muralha, ao que o jovem Stark responde "Estou à espera de um antigo amigo". Terceiro momento constrangedor. E ainda para mais encarrega Sam de contar a Snow que anda enrolado com a tia… Epá, deixem o homem em paz com os seus livros, com a Goiva e o pequeno Sam!

Por falar em livros, vamos usar de novo o hashtag #JonMal: não é que quando Sam vai ao encontro do senhor de Winterfell para lhe contar que anda nas poucas-vergonhas com a tia é recebido por Jon com uma atitude que apenas podemos classificar como bully: "Já cá estás? Acabaste de ler todos os livros da Cidadela? Heheheh!". #JonMal

O tom jocoso termina quando Sam conta ao homem que acredita ser o bastardo de Ned Stark com uma popular qualquer do Bairro das Pulgas, em Porto Real, que ele é o herdeiro "legítimo" ao Trono de Ferro. "A tua mãe era a Lyanna Stark e o teu pai Rhaegar Targaryen. Nunca foste um bastardo. És o Aegon Targaryen, o verdadeiro herdeiro do trono de Ferro." BAM! Mindblown!

Afinal ele não é Jon Stark, o bastardo, ex-comandante da Patrulha da Noite, Senhor de Winterfell, Rei no Norte, ressuscitado e namorado da Mãe de Dragões. É sim Aegon Targaryen, Sexto do Seu Nome, Protetor do Domínio, Verdadeiro Rei de Westeros, ex-comandante da Patrulha da Noite, Senhor de Winterfell, Rei no Norte, ressuscitado e praticante de incesto.

Já quase no final do episódio, um grupo de buscas constituído por selvagens e ex-guardiões da muralha encontram um jovem senhor de Winterfell morto por caminhantes brancos e estatelado na parede, cercado de braços que se iluminam todos quando o pequeno é incinerado. A proximidade dos zombies preocupa os presentes – e com toda a razão!

Mas nada há a temer já que, na mesma altura, chega a cavalaria à cidade dos Stark. Do cavalo sai um homem que vale para aí uns vinte soldados – ou valeria, caso ainda tivesse as duas mãos: eis Jamie Lannister regressado a Winterfell, depois de sete temporadas. E do outro lado da rua, à sua espera está o único e incomparável Bran Stark, olhando fixamente para o homem responsável pela sua paralisia e que agora usa um corte de cabelo semelhante ao de um Palymobil. Era este o amigo a que Bran se referia quando falou com Sam e assim o jovem consegue ter quatro momentos constrangedores neste primeiro episódio. Mas a contagem vai continuar certamente.

Veja abaixo o teaser do segundo episódio da oitava temporada.