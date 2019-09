ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

"Testamento não é fácil de escrever, seja o que for para ser lido após a minha morte que não sei quando ocorrerá. Penso, contudo, que algo tenho que escrever, que alguma mensagem tenho de deixar à minha mulher e aos meus filhos. Mensagem de agradecimento pelo amor e carinho que a minha mulher e a maior parte dos meus filhos me dedicaram. Mensagem de esperança e aviso sobre o futuro que tanto pode continuar a ser belo nos seus diferentes aspetos, como doloroso, pois a inveja e o crime podem arrasar tudo."Estávamos a 4 de abril de 2018 quando Elísio Alexandre Soares dos Santos escreveu estas linhas, em jeito de introdução ao terceiro – e derradeiro – testamento que elaborava. Ao seu lado, no gabinete do cartório notarial, estavam duas testemunhas: Maria do Rosário, a sua secretária pessoal de mais de 20 anos, e Paula Valente. Na época, o empresário lutava então contra o quarto cancro,desta vez no pâncreas, e não sabia quanto tempo lhe restava. Decidiu então definir quem ia herdar, entre outras coisas, as suas poupanças de uma vida, os seus relógios de coleção ou o automóvel Jaguar XK. Mas, mais importante do que definir aquilo que deixava a quem, o antigo líder da Jerónimo Martins considerou fundamental deixar uma mensagem profunda à sua família. Algo que os pusesse de aviso em relação ao futuro e lhes servisse como código de conduta moral e empresarial para o resto da vida.