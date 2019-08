Família mais rica do mundo fatura €3,5 milhões por hora

Os Walton, donos da cadeia de supermercados americana Walmart e, de momento, a família mais rica do mundo, fatura o equivalente a cerca de $4 milhões, ou €3,575 milhões, por hora – €62,5 mil por minuto e quase €90 milhões por dia.É o que revela uma investigação da Bloomberg às fortunas das famílias mais ricas do mundo, apontando às disparidades entre estes e o resto da população. Os Walton, cujas posses totais são avaliadas em mais de €170 mil milhões, auferem €20 mil no mesmo tempo em que um trabalhador do Walmart – com um salário de quase €10 por hora – faz 5 cêntimos.Outras dinastias americanas surgem na lista da Bloomberg das famílias mais ricas, como a família Mars (em segundo lugar), das barras de chocolate (€114 mil milhões), ou os industrialistas do petróleo Koch (€112 mil milhões), em terceiro. Além dos americanos, a família real da Arábia Saudita, os Al-Saud, com uma fortuna de quase €90 mil milhões, também surge na lista dos 25 mais ricos do mundo, na quarta posição.No total, estas famílias possuem €1,25 biliões (milhares de milhares de milhões) – uma acumulação de riqueza nunca antes vista – e ficaram mais ricos em €223 milhões em relação ao ano passado. Dos 25 mais ricos constam ainda nomes como os Wertheimer (Chanel), Thomson (Reuters), Quandt (BMW), Mulliez (Auchan), Albrecht (Aldi) e Ferrero.Fora da lista ficam famílias notoriamente abastadas, como os Rockefeller e os Rothschild, mas cuja riqueza é demasiado difusa para se contada.