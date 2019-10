Por norma, sou muito madrugador, o primeiro a acordar aqui em casa. Levanto-me por volta das 8h30 e vou tomar o meu banho. Gosto de me arranjar com tempo, por isso só lá para as 9h30 é que me sento à mesa, no jardim, para tomar o pequeno-almoço, que costuma ser um café, umas torradas ou um papo-seco com manteiga, e um pastelinho de nata, que adoro.

Visitas e anedotas

No resto da manhã, trato de assuntos pendentes e só almoço às 13h30. Hoje, por exemplo, foi peixe-espada frito com feijão-verde e cenoura, com uma pinguinha de vinho, que só bebo ao almoço e quando me apetece. Confesso que não sou muito cuidadoso com a alimentação – a sorte é que o pessoal aqui de casa, que me conhece muito bem, trata dessa parte e só me serve coisas boas. Por exemplo, ao domingo não falhamos o cozido à portuguesa. Não sou muito doceiro e a sobremesa é quase sempre fruta: os figos de mel da minha figueira, que são ótimos.

Também há dias em que recebo visitas de pessoas amigas que vêm almoçar comigo, como a Cinha Jardim. Eu conto muitas anedotas e divertimo-nos imenso. Já tive três sustos, que não foram fáceis, e agora dou mais valor aos pequenos momentos bons. A vida é para aproveitar, a felicidade é termos saúde e gostarmos de viver. Por isso é que quero fazer dos meus concertos sempre uma grande festa, como vai ser este, no próximo dia 12, no Coliseu de Lisboa.

Cisnes, gansos e cabritas

A seguir ao almoço, lá para as 14h30, como sou um bocadinho mandrião, sento-me aqui na minha adega a ver televisão – de verão e de inverno, com a lareira, é a divisão da casa onde passo mais tempo. Não pratico exercício físico, apesar de há muitos anos ter ginásio aqui na minha propriedade. A única coisa que exercito é a voz. Desde o verão de 2018, em que fiz 26 concertos seguidos, decidi começar a abrandar o ritmo para ter mais tempo para mim. Na época em que lancei Eu Tenho Dois Amores, cantava todos os dias, duas e três vezes por noite. Agora já não dá. Mas não paro de trabalhar: em março vou fazer mais uma turnê por vários locais do país.



Gosto muito de desfrutar do meu espaço e da companhia dos meus animais, sobretudo da Zuca, uma buldogue francesa, que é a dona da casa, só ela é que tem acesso a todas as zonas, inclusive à minha cama, quando não está zangada comigo. Os outros cães, como são de raça grande, estão lá fora nos seus espaços, muito bem tratados. Também tenho muitas galinhas, patos, cisnes, gansos, agora vão-me oferecer duas cabritas – falo muito com os animais e entretenho-me muito com eles.

Espetáculo especial

Agora como tenho o concerto no dia 12, estou a decorar letras, a ouvir as músicas e a ensaiar, também na adega, onde estou mais sossegado. Aqui canto à vontade, mas às vezes quem passa lá fora até para a ouvir-me. Já não fico nervoso antes dos concertos porque tenho a noção da responsabilidade. Sei que vou ter milhares de pessoas com os olhos postos em mim, mas sinto-me tranquilo. Este espetáculo no Coliseu vai ser especial porque, pela primeira vez, vou ter convidados a cantar comigo em palco.

Voltando à minha rotina, fico a trabalhar a tarde toda até às 20h30, que é a hora de jantar. Depois de comer, gosto de ir para o meu quarto ver televisão. Vejo essencialmente notícias e vario muito de canal – ninguém pode estar ao pé de mim a ver televisão porque eu estou sempre a mudar. Não tenho paciência para ver filmes, mas gosto de acompanhar uma boa novela, como o Golpe de Sorte, na SIC, em que participei. A Zuca faz-me companhia porque adora dormir na minha cama. Fico a ver televisão até adormecer, lá para meia-noite.