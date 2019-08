Greta Thunberg já cruza o Oceano Atlântico em direção aos Estados Unidos. A ativista de 16 anos saiu esta tarde de Plymouth, Reino Unido, dentro do iate de competição Malizia II, pilotado pelo marinheiro Boris Herrmann – que já fez a circum-navegação à Terra – e pelo príncipe Pierre Casiraghi, neto de Grace Kelly e filho de Carolina. O pai Svante e um operador de câmara também a acompanham.

A jovem dirige-se a Nova Iorque, onde prevê chegar a 23 de setembro. Vai participar na cimeira sobre ação climática que foi marcada por António Guterres, secretário-geral da ONU.

Quão "verde" é o barco de Greta?

O Malizia II tem 18 metros de comprimento. O navio foi equipado com painéis solares e com turbinas submarinas que geram eletricidade, para assegurar que não será deixada qualquer pegada ecológica. No barco, Greta não poderá tomar duche nem terá casa de banho. As refeições são liofilizadas: desidratadas sob vácuo.

O barco recicla as velas, e a bordo é evitado o uso de plástico. Segundo a Sky News, para fabricar este tipo de embarcação de corrida são necessárias três toneladas de fibra de carbono, um molde para o casco e o convés, várias resinas e outros materiais de construção. Apesar de o processo de construção ser feito com o menor impacto ambiental possível, e os materiais serem reciclados quanto possível, a viagem não será 100% verde, conclui o site britânico.

O iate tem um motor, mas este foi selado para que só as velas levem Greta e a tripulação rumo à América. Só em caso de emergência é que o motor será posto a funcionar. Durante a viagem, não serão levados barcos de apoio.

Antes de subir a bordo, Greta foi questionada sobre como é que as outras pessoas poderiam viajar entre continentes, por não terem acesso a uma embarcação e tripulantes. "Eu não digo a ninguém o que devem fazer ou não. Sou uma das poucas pessoas no mundo que podem fazer isto e penso que devo aproveitar essa oportunidade", afirmou.

A ativista também foi confrontada com o ter negado conhecer Trump, por considerar que é "uma perda de tempo", e perguntaram-lhe por que razão não o tentava convencer a ele ou a outros céticos das suas ideias. "Não sou assim tão especial. Não posso convencer todos. Em vez de falarem comigo e com as crianças deviam falar com cientistas a sério ou peritos no tema", frisou.

Thunberg vai abandonar a escola durante um ano para viajar pelo continente americano. Depois de Nova Iorque, irá a Santiago do Chile. Não quis avançar uma data para o retorno à Suécia.