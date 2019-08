A carregar o vídeo ...

Aviso: as imagens acima podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis.



Um rapaz de sete anos foi operado durante duas horas para lhe serem retirados 526 dentes da boca. O caso ocorreu em Chennai, Índia.

A criança sofria de dores de dentes ocasionais. Mas dentro de um saco alojado na região dos molares, no maxilar inferior, foram encontradas centenas de dentes. Tinha um tumor benigno, que se chama odontoma composto.

"Os dentes eram de tamanho variável com os mais pequenos de 0.1 milímetros até 3 milímetros. Tinham uma pequena coroa, esmalte e uma pequena raiz", explicou Pratibha Ramani, que lidera o departamento de patologia oral e maxilofacial no hospital.

"Tivemos que usar uma broca no topo do maxilar, fazer uma janela e remover o saco. Conforme o saco se aprofundava mais no tecido os dentes iam ficando mais pequenos", relatou o cirurgião.

O odontoma composto é muito raro, mas em 2014, em Mumbai, foram extraídos 232 dentes da boca de um rapaz de 17 anos após uma operação de sete horas.

O rapaz de sete anos tem agora 21 dentes. Abandonou o hospital três dias depois e está a recuperar bem.