Funeral de Tozé Martinho realiza-se na terça-feira

O funeral do ator e argumentista Tozé Martinho realiza-se na terça-feira ao início da tarde, após a celebração de uma missa de corpo presente, marcada para as 14:00, na Igreja da Ressurreição, em Cascais, disse hoje à agência Lusa fonte da família.

O funeral do ator, que será sepultado no Cemitério Municipal da Guia, em Cascais, estava previsto realizar-se após uma missa de corpo presente marcada para as 12:30 de terça-feira, na Igreja da Ressurreição, mas foi adiado para o início da tarde, acrescentou a mesma fonte.

O velório do ator e argumentista, que morreu no domingo, no Hospital de Cascais, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, inicia-se hoje às 14:00, na Igreja da Ressurreição, onde, às 19:00, será celebrada uma missa.

António José Bastos de Oliveira Martinho estreou-se como ator em 1982, na primeira telenovela portuguesa, "Vila Faia".

Todavia, foi no final da década de 1970 que apareceu pela primeira vez nos ecrãs de televisão, ao participar no programa "A Visita da Cornélia", ao lado da mãe, a atriz e escritora Maria Teresa Ramalho, conhecida como Tareka (1927-2018).

Irmão da escritora Ana Maria Magalhães, Tozé Martinho estreou-se na escrita de argumentos com a telenovela "Palavras Cruzadas", exibida no final dos anos 1980 na RTP, onde além de coautor foi também ator.

Ao longo da carreira, Tozé Martinho participou em várias telenovelas e séries, como ator, argumentista, sobretudo da RTP e da TVI.