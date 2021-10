O José Hermano Saraiva do Porto

A manhã de filmagens termina na “melhor quinta de lazer da Península Ibérica”. Foi assim considerada no séc. XVI, explica Joel Cleto. O palacete renascentista que lá está é dedicado à princesa portuguesa e Rainha de Castela D. Mafalda, filha de D. Sancho I, que foi beatificada pelo Papa Pio VI. É um segredo bem guardado esta Quinta dos Bispos. Fica em Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos e o mais próximo que poderá estar de a conhecer é vendo o programa Caminhos da História, do Porto Canal, que vai para o ar nas primeiras semanas de outubro. A alternativa é cometer um delito muito grave. É que em 1939 a quinta entrou para o Ministério da Justiça como Colónia Penal e é hoje a Prisão de Santa Cruz do Bispo.



Do palacete – doado por aquela princesa, que viu o seu casamento com Henrique I de Castela ser dissolvido, e acabou por se tornar monja – subimos até à Avenida dos Anjos, outrora com os seus muretes cobertos de azulejos antes da Quinta dos Bispos começar a definhar no séc. XIX. Entre passos pontuados por curiosidades históricas, chegamos ao portão principal da quinta, da autoria de Nicolau Nasoni – o arquiteto italiano que desenhou os Clérigos. Para o historiador Joel Cleto, de 56 anos, todos os recantos estão carregados de histórias para contar. “Se eu quero ganhar as pessoas para a História e Património, não pode ser com um discurso muito fechado e hermético. Não posso ir com uma série de chavões para o grande público, há que saber desenvolver uma linguagem acessível, que descodifique.” As lendas e as pequenas curiosidades fazem parte dessa linguagem e é através delas, da “pequena História”, que Joel Cleto sabe que pode chegar “à grande História”.



No topo da Torre Eiffel

Rapidamente a sua abordagem cativante foi conquistando um público “bastante heterogéneo”, refere Cleto, “quer do ponto de vista de formação, quer da idade”. Isso deixa-o contente, admite, referindo que há muitos jovens a abordarem-no nas redes sociais – a sua página oficial do Facebook tem perto de 22.000 seguidores. Com programas sobre História há 15 anos na televisão – o primeiro chamava-se Crónica –, até do outro lado do Atlântico há quem siga religiosamente os programas de Cleto (há mais de 300 disponíveis no site do Porto Canal). "Sou várias vezes abordado por turistas brasileiros que veem o programa lá.” A explicação? “Acho que eles se interessam por muitos factos da nossa História." São os Caminhos de Santiago que mais curiosidade suscitam: “Há peregrinos que me dizem que fizeram o caminho porque viram o meu programa.”