Festival Eurovisão da Canção vai ter versão norte-americana a partir de 2021

O Festival Eurovisão da Canção vai ter uma versão norte-americana, cuja primeira edição irá acontecer no final de 2021, anunciou hoje a organização do concurso de música que se realiza anualmente na Europa desde 1956.

"O programa de televisão favorito da Europa vai viajar para o outro lado do oceano até aos Estados Unidos da América. O ‘The American Song Contest’ irá acontecer durante a época festiva de 2021", lê-se num comunicado hoje divulgado na página oficial do Festival Eurovisão da Canção.

Segundo a organização do concurso, "a versão norte-americana do Festival Eurovisão da Canção irá colocar os artistas frente a frente com representantes de outros estados numa série de cinco a dez Competições de Qualificação, televisionadas, rumo às Semifinais e à Grande Final".

Como preparação para a competição que será televisionada, a equipa de produção nos Estados Unidos irá criar uma academia, "um grupo que inclui profissionais da música sediados nos Estados Unidos, representativos de todos os géneros e origens", acrescenta o comunicado.

"Estes elementos irão criar júris de artistas e notáveis da indústria musical que, com o público de cada região, irão selecionar talentos dos 50 estados norte-americanos para competir. Os representantes de cada estado podem ser artistas a solo, duplas ou bandas com, no máximo, seis elementos", lê-se no comunicado hoje divulgado.

A 65.ª edição do festival Eurovisão da Canção, que deveria ter acontecido este ano, decorrerá em maio de 2021 em Roterdão, nos Países Baixos. As semifinais foram marcadas para 18 e 20 de maio e a final para 22 de maio.

O Festival Eurovisão deste ano foi cancelado em março, pela União Europeia de Radiodifusão, por considerar que não estavam reunidas condições para a sua realização, com a participação de concorrentes de 41 países, tendo em conta a pandemia da covid-19.

Portugal iria estar representado na edição de 2020 com a canção "Medo de Sentir", interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho.

Em substituição, em maio passado aconteceu o programa televisivo "Europe Shine a Light", com testemunhos de todos os que eram candidatos à edição deste ano.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu o concurso no ano seguinte.