Festejar a passagem de ano à hora errada

As regras mudaram, e se antes os restaurantes pensavam que poderiam estar abertos até à meia-noite e meia na noite de fim de ano, agora sabe-se que não. Às 22h30, todos os restaurantes devem estar fechados, anunciou o governo.Alguns restaurantes continuarão a apostar no take-away e nas entregas ao domicílio. Outros encerraram na última noite do ano. No entanto, há restaurantes que puxaram pela imaginação para dar a volta à situação, mantendo a segurança e permitindo a celebração da entrada do novo ano. As horas é que podem estar trocadas.O restaurante Calhau optou por oferecer não uma, mas quatro passagens de ano aos seus clientes. Para Leopoldo Calhau, dono do restaurante, "a ideia é estarmos ocupados e divertidos durante mais tempo". Cada um dos quatro momentos irá ter uma ementa diferente, mas sempre relacionada, sendo que com o passar das horas, as refeições vão ficando mais consistentes. "Vamos acompanhando várias passagens de ano pelo mundo". "Fazemos uma rotação do planeta mas no mesmo lugar" conclui o dono do espaço. Vão ser assim 12 horas de celebrações, das 10h30 da manhã, às 22h30 da noite, acompanhadas por 12 celebrações e 12 passas. Começando o preço nos 35 euros por pessoa, no primeiro turno da manhã, e chegando aos 65 euros no último. Há desconto para quem reservar mais do que um slot.E continuando nas viagens pelo mundo, o restaurante Taberna 490, em Setúbal, propõe aos seus clientes celebrar com os australianos. Abre às 12 horas e fecha às 15 horas, no entanto às 14 horas, meia-noite na Austrália, o restaurante vai oferecer espumante a todos os clientes para brindar e comemorar com os australianos. E porque o número 12 é especial nesta data, o restaurante propõe também, para celebrar, 12 ostras pelo preço de 12 euros.Mais parecido com os tempos anteriores à Covid-19 são as celebrações no restaurante Mini Bar do chef José Avillez, no Chiado, em Lisboa. O jantar começa às 19 horas e será composto por um menu com oito momentos. A noite será acompanhada por várias atuações musicais ao vivo, incluindo uma roda de samba. De forma a se adaptarem às novas regras, a equipa do restaurante antecipou a meia-noite. Às 22 horas vão soar as badaladas, serão comidas as passas e será feito o brinde com uma flute de champanhe para dar as boas-vindas a 2021. Este será o único restaurante do chef Avillez que "vai fugir à regra e ter um menu especial", explica João Xisto, funcionário do espaço. O jantar custa 200 euros por pessoa, e as reservas podem ser feitas pelo site do Mini Bar.