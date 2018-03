Uma semana depois do grupo que detém a cadeia de lojas de brinquedos Toys R’Us, o fundador da empresa, o norte-americano Charles Lazarus morreu aos 94 anos.

"Tem havido momentos tristes nas últimas semanas para o Tous "R" Us, e nenhuma mais de partir o coração do que a notícia da morte do nosso querido fundador, Charles Lazarus. Os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos de Charles", escreveu no Twitter a empresa ontem à noite.









Charles Lazarus começou por vender mobília para crianças em 1947 quando voltou dos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. Explicou mais tarde, que a ideia surgiu-lhe depois de ouvir tantos camaradas a dizer que iriam formar família assim que voltassem para casa.

Em 1948, transformou a loja de bicicletas do pai, nos subúrbios da cidade de Washington, num negócio de mobílias para crianças chamada Children’s Supermart. No logotipo o R aparecia escrito ao contrário, como foi nos primeiros anos da Toys R Us, para que parecesse que tivesse sido escrito por uma criança, explicou Charles Lazarus.

Mais tarde, o norte-americano deixou as mobílias e passou para os brinquedos. A razão foi comercial: "Os brinquedos são uma coisa fantástica para vender, porque não duram muito tempo."

Até ali, os brinquedos eram vendidos sobretudo no Natal. Com a Toys R US passou a ser um negócio rentável todo o ano. O segredo estava nas fraldas, que Lazarus vendia com descontos consideráveis na esperança que os pais gastassem o que poupavam em brinquedos.

A empresa chegou a ter 1500 lojas em todo o mundo. Mas, depois da saída do fundador, em 1994, e com a expansão do comércio electrónico, as vendas desceram consideravelmente. O grupo que detém as lojas decretou falência em Portugal na semana passada.