Fazunchar de volta a Figueiró dos Vinhos este fim de semana

O festival Fazunchar regressa já este sábado a Figueiró dos Vinhos – com extensão às freguesias vizinhas de Arega, Aguda e Campelo – e acontece de 15 a 23 de agosto, pondo vários tipos de arte em diálogo entre si, com a comunidade e o território. É a segunda edição do evento, que inclui pintura mural, música ao vivo, residências artísticas, filmes, ações comunitárias, visitas guiadas e workshops.No fim-de-semana de 21 a 23 agosto não só acontecem os concertos ao vivo de Surma – estreando um espectáculo inédito, resultante da participação numa das residências artísticas, com Tamara Alves – e Cassete Pirata, como serão apresentadas todas as intervenções artísticas feitas no decorrer do evento. As visitas guiadas, coordenadas por Lara Seixo Rodrigues, que assina a curadoria do programa, também acontecem nestes últimos dias do Fazunchar.Entre os convidados desta 2.ª edição do festival, surgem alguns dos artistas urbanos mais promissores do panorama internacional, como Helen Bur (Reino Unido), Dimitris Taxis (Polónia) e Doa Doa (Espanha), bem como portugueses como a já citada Tamara Alves, Mantraste, Adamastor ou The Caver.Francis.Co (desenho), Vasco Mendes (vídeo) e Rute Ferraz (fotografia) farão residências artísticas e entre os workshops destacam-se o de colagem criativa, com Margarida Girão, e o de estampagem com carimbos, com os Adamastor. Nas ações comunitárias, atenção ao projeto nascido durante o confinamento em Estado de Emergência em Portugal, Sebenta da Quarentena, e o já habitual Piquenique Comunitário.