Os diretores artísticos, Luís Vieira e Rute Ribeiro, chamam Descon’FIMFA à edição deste ano do Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que era para ter sido em maio, porque "é para desconfinar" e, embora dure mais tempo – um mês inteiro, para poder ter mais público respeitando as normas de segurança –, integra menos produções do que é costume.Mas a fatalidade não comprometeu a qualidade do programa, que arranca com La Melancolía del Turista. Em cena até domingo, dia 9, no Teatro do Bairro, é uma coprodução espanhola e mexicana que parte de uma pesquisa sobre sítios turísticos decadentes e aborda, com objetos e paisagens, o conceito de paraíso.Dos mesmos criadores, de 12 a 15 de agosto, a sala lisboeta recebe La Máquina de la Soledad, misto de teatro documental e de objetos, que conta a vida de um casal, baseando-se em cartas de amor reais, de 1900, encontradas numa mala.André Murraças assina e interpreta O Triângulo Cor-de-Rosa, o espetáculo que se segue, de 20 a 23 de agosto, recuando à Berlim dos anos 1920 para reviver a história dos cabarés, interrompida pelo nazismo, através de objetos pessoais de condenados a campos de concentração.É também no Teatro do Bairro, tal como, a 26 e 27, Este não é o Nariz de Gógol, mas podia ser…, reposição de um êxito de 2016 da companhia A Tarumba, com objetos e figuras de papel em ambiente kitsch e surreal, e, a 29 e 30, A Caminhada dos Elefantes, mágica criação (para todas as idades) de Inês Barahona e Miguel Fragata, que fala da morte de modo poético, através da história de um homem e de uma manada de paquidermes misteriosamente a caminho de casa.De 28 a 30 de agosto, Uma Coisa Longínqua, filme-performance de Igor Gandra com música original de Carlos Guedes, sobre monumentos e obras de arte em fuga das cidades, muda o FIMFA para o Teatro Taborda, nas proximidades do Castelo de São Jorge, onde, a 29 e 30, EntreMundos, de Pedro Leal, põe gigantes ao ar livre e, sem palavras, fala de humanidade e morte.Para o fim fica, de regresso ao Teatro do Bairro, entre 2 e 5 de setembro, Ressacs, da companhia belga Gare Centrale, a história de um casal falido, à deriva no mar, narrada com ironia (e apontada à sociedade atual) pela mestre do teatro de objetos Agnès Limbos e o trompetista Gregory Houben.