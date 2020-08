Vinhos de Malkovich chegam a Portugal

Os vinhos franceses Les Quelles de La Coste, quatro tintos e um rosé de John Malkovich, acabam de se estrear em Portugal, graças à Unlock Wines.Gastronomia e vinho sempre fizeram parte do dia a dia do ator e cineasta, em parte inspirado pela sua companheira de longa data, a italiana com ascendência francesa Nicole Peyran, com quem adquiriu uma propriedade na aldeia de Lacoste, na região de Vaucluse, Luberon, escondida entre Côtes du Rhône (a norte) e Côtes de Provence (a sul), em meados da década de 80 – onde, juntos, viram crescer os seus dois filhos.Pelo meio decidiram explorar o potencial deste terroir para o vinho, plantando vinha pela primeira vez, de castas inusitadas na região, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon, com base no gosto próprio e porque inicialmente a produção era pensada para consumo doméstico e para partilhar com os amigos.Nasceram, no entanto, vinhos sérios e com personalidade e foi criada a marca Les Quelles de La Coste, que combina os nomes da casa senhorial da propriedade, Les Quelles, e da aldeia onde está situada, Lacoste.Com uma área agrícola de 10 hectares, dos quais 4,85 hectares são de vinha, plantadas em baixa densidade em parcelas de solo argiloso profundo e com predominância das castas Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e, mais recentemente, Carménère, este é um projeto boutique, feito à imagem e medida dos seus autores, que não tem como objetivo a massificação do consumo. A intenção é partilhar vinhos com perfil ousado e diferenciador, em contraste com o classicismo de uma das mais emblemáticas regiões vinícolas do mundo.Os exemplares desta filosofia chegam agora a Portugal, através da nova distribuidora Unlock Wines. Estão já disponíveis no mercado nacional todas as cinco referências do produtor: Les 7 Quelles N.V. (€15,50), LQLC Rosé 2019 (€15,50) e versão Magnum 1,5L (€35), LQLC Cabernet Sauvignon 2015 (€29), LQLC Pinot Noir 2014 (€29) e Les 14 Quelles 2017 (€61), também em versão Magum 1,5L (€141).