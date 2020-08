Lidairada na Quinta da Comenda arranca no sábado com Lula Pena

A milenar Quinta da Comenda, em São Pedro do Sul, Viseu, abre os portões à música e coloca esta região de Lafões, no Centro do país, no mapa da solidariedade com músicos, artistas e equipas técnicas, no âmbito da atual crise sanitária.O arranque acontece já este sábado, 15 de agosto, com Lula Pena a focar as canções do seu último trabalho, Archivo Pittoresco, seguindo-se Tó Trips com a sua Guitarra 66 a 29 de Agosto e, no dia 12 de Setembro, a harpista-revelação Angélica Salvi, que atuará com as Vozes de Manhouce, grupo de cantadeiras da região do qual faz parte a inconfundível Isabel Silvestre (que gravou Pronúncia do Norte com os GNR).Os músicos atuam às 20h, mas a Quinta abre as suas portas às 15 horas, com atividades para adultos e crianças e com possibilidade de prova de vinhos, petiscos e outros produtos biológicos locais.Sob a designação Lidairada – uma palavra criada por Aquilino Ribeiro, que significa azáfama, grande lide, lufa-lufa –, este ciclo de espetáculos traz a música ao interior do país e permite aos participantes viver espetáculos num cenário único e materializar a sua solidariedade com os artistas num momento tão especial, bem como conhecer e participar no quotidiano da Quinta da Comenda, propriedade com origem anterior à fundação de Portugal e que chegou a pertencer a D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques.O preço para cada uma das sessões é €10 e já está à venda.