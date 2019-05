O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, acusa o governo de desinvestir no Serviço Nacional de Saúde e defende que se preocupam "mais com a propaganda do que resolver os problemas dos cidadãos". Para o médico, os profissionais de saúde querem que se vire de vez a página da austeridade.



Como definiria a situação da saúde em Portugal?

Define-se principalmente pelo menor investimento público de sempre na saúde apesar do fim da troika. O fluxo financeiro do Estado para o Serviço Nacional de Saúde registou uma diminuição no triénio que se seguiu à saída da troika, já com o atual Governo. Portugal apresenta a menor percentagem de investimento público na saúde da zona Euro, só ultrapassado pela Grécia. Em paridade de poder de compra só três países investem menos em saúde do que Portugal.





Os profissionais estão insatisfeitos com o agravamento das condições trabalho e ausência de medidas que revertam a situação, virada que está a página da austeridade. A falta de condições materiais e a carência de recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde levam à exaustão dos médicos que resistem num SNS em sérias dificuldades.A falta de respeito por parte do poder político que nada faz para os atrair e fixar e solidificar o Serviço Nacional de Saúde. É escandaloso que em 2019 o Governo recuse implementar medidas necessárias no Serviço Nacional de Saúde alegando impacto financeiro de 20 ou 30 milhões de euros ao mesmo tempo que injeta 850 milhões de euros para financiar o setor bancário.O subfinanciamento que os políticos teimam em não resolver. O subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde agrava-se com o atual Governo apesar dos inúmeros alertas para a necessidade de investimento na Saúde provenientes do Conselho das Finanças Públicas, da Organização Mundial da Saúde, do Presidente da República, da Comissão Europeia e da OCDE, entre outros.O principal foi preocupar-se mais com a propaganda do que resolver os problemas dos cidadãos. Os tempos de espera para consultas e cirurgias agravam-se. O défice de recursos humanos agrava-se em diversos hospitais do SNS sem que haja qualquer medida efetiva para o resolver.É fundamental aumentar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, quer em recursos humanos quer em equipamentos. A OCDE é clara a afirmar que as pressões sobre os profissionais de saúde irão agravar a escassez futura de recursos humanos no SNS. Os salários mais elevados praticados no setor privado incentivam médicos e enfermeiros a sair do SNS, ou mesmo a emigrar para outros países. A melhoria das condições de trabalho, incluindo remuneratórias, no SNS é prioritária num indispensável processo de reversão deste comportamento suicidário para um dos bens maiores da democracia portuguesa: o seu SNS universal e tendencialmente gratuito.Dependerá da atuação do Governo que surgirá após o próximo ato eleitoral. A manter-se a indiferença do próximo Governo para com os problemas do SNS será inevitável manter-se a contestação.