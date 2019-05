Sufjan Stevens lança duas canções para apoiar causa LGBT

demo que o músico gravou em 1996 e que está incluída no EP, enqanto "With My Whole Heart" é um tema novo. O músico, segundo a página oficial, tentou escrever esta canção como um desafio pessoal para compor uma "canção de amor sincera e alegre sem conflito, ansiedade ou problemas de auto-estima".







Ver esta publicação no Instagram I got two songs about LOVE for Pride Month. One old, one new. I also designed a T-Shirt. A portion of the proceeds support the Ali Forney Center in Harlem and the Ruth Ellis Center in Detroit. Peace and love to the world. I LOVE YOU. Link in bio Uma publicação partilhada por Sufjan (@sufjan5000) a 29 de Mai, 2019 às 7:22 PDT O tema "Love Yourself" é baseado numaque o músico gravou em 1996 e que está incluída no EP, enqanto "With My Whole Heart" é um tema novo. O músico, segundo a página oficial, tentou escrever esta canção como um desafio pessoal para compor uma "canção de amor sincera e alegre sem conflito, ansiedade ou problemas de auto-estima".O EP vai estar disponível no formato 7 polegadas em edição limitada ( já esgotado ) e em todas as plataformas digitais. Parte das receitas deste projecto será reencaminhada para duas organizações que apoiam a comunidade LGBTQ+ e crianças sem lar nos Estados Unidos - o Ali Forney Center em Harlem, Nova Iorque, e o Ruth Ellis Center em Detroit, Michigan.

O músico canadiano Sufjan Stevens está de regresso com duas "novas" canções que têm um propósito: dar apoio à causa LGBTI.Os temas do músico de The Age of Adz foram lançados num EP que inclui três versões de "Love Yourself" e uma de "With My Whole Heart", duas canções dedicadas ao amor e cuja capa utiliza as cores da bandeira do movimento LGBT para chamar atenção ao tema da promoção da igualdade entre pessoas de orientações sexuais diferentes.