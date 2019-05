Segundo a descrição de Hideo Kojima "as pessoas criaram ‘barreiras’ entre si e acostumaram-se a viver em isolamento. Death Stranding é um tipo totalmente novo de jogo de ação, onde o objetivo do jogador é reconectar cidades isoladas e uma sociedade fragmentada. Foi desenvolvido de forma a que todos os elementos, incluindo história e jogabilidade, estão unidos pelo tema do ‘Strand’ ou conexão".







As reservas para o jogo já estão disponíveis em quatro edições. Pode conferir abaixo as versões possíveis de reservar.



Edição Standard

Todos os jogadores que efetuarem a reserva desta edição receberão versões gold especiais de itens in-game:



Edição Especial

A Edição Especial inclui uma caixa Steelbook. Para além disto, inclui tudo o que faz parte da Edição Standard e alguns bónus digitais:



Edição Digital Deluxe

Esta edição acrescenta novos bónus e ainda vídeo dos bastidores do jogo.



Edição de Colecionador

A Edição de Colecionador de Death Stranding, que inclui todos os itens in-game da Edição Digital Deluxe, assim como todos os bónus digitais e ainda a caixa Steelbook. Esta edição inclui também uma estatueta, uma mala e um porta chaves.

A Sony anunciou a data de lançamento do novo jogo do lendário criador de videojogos Hideo Kojima (da saga Metal Gear). Death Stranding sai a 8 de novembro em exclusivo para a PlayStation 4.A personagem principal do jogo é Sam Porter Bridges, um rebelde que procura sobreviver num mundo pós-apocalíptico no qual a humanidade está à beira da extinção.