Vários media norte-americanos revelam que a relação entre Gates e Epstein, que surgiu depois da condenação do segundo por solicitar sexo a uma menor, preocupava Melinda Gates.

Jeffrey Epstein, o fantasma no divórcio de Bill e Melinda Gates



27 anos de casamento depois, Bill e Melinda Gates anunciaram o divórcio. O comunicado foi publicado nas redes sociais a 3 de maio mas, segundo o Wall Street Journal, Melinda consultou advogados muito antes disso, em 2019. A causa? As ligações do marido a Jeffrey Epstein, empresário acusado de abuso sexual, violação e tráfico de menores que foi encontrado morto na cela.



O Wall Street Journal cita várias fontes da Fundação Bill & Melinda Gates que relatam o desconforto de Melinda com a relação entre Bill Gates e Epstein, "uma fonte de preocupação". Os dois homens encontraram-se pela primeira vez em 2011, três anos depois da primeira condenação de Epstein por crimes sexuais, a 13 meses de prisão.



Segundo o site Daily Beast, em 2013 Melinda Gates avisou o marido sobre a ligação prejudicial a Epstein.