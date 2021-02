Evan Rachel Wood, a atriz ativista que denunciou Marilyn Manson

No Congresso dos Estados Unidos, há cerca de três anos, Evan Rachel Wood contou ter sido sexual e emocionalmente abusada. "Começaram pouco a pouco, mas [os abusos] intensificaram-se com o tempo, incluindo ameaças contra a minha vida e ataques psicológicos. Ele dizia que me amava e violou-me enquanto achava que eu estava inconsciente", contou na altura.



Esta semana revelou o nome que então não quis dizer: "O nome do meu agressor é Brian Walker, também conhecido pelo mundo como Marilyn Manson". Farta de viver com medo de represálias, quis expô-lo "antes que arruíne mais vidas".

Contou que o cantor de 52 anos, com quem namorou durante três e de quem falava sem se referir ao nome, lhe atava mãos e pés "para ser torturada mental e fisicamente". Parava quando sentisse que o amor da jovem por ele estava provado.