Rapariga de 11 anos estava na escola, a assistir às aulas, e foi proibida pela professora. Caso já originou um pedido de desculpas.

Uma menina a quem apareceu o seu primeiro período foi impedida pela professora de ir à casa-de-banho enquanto assistia a uma aula, tendo ficado com as roupas sujas de sangue na escola. O caso ocorreu no Reino Unido, com uma rapariga de onze anos.



A estudante chegou a casa e revelou a justificação da professora à mãe: não tinha apresentado um atestado médico. Só com o documento conseguiria um passe para ir à casa-de-banho durante as aulas, algo que é emitido pela escola e custa €17.



O caso ocorreu na Academia Hastings, em East Sussex. A mãe da criança queixou-se do incidente, que causou grande ansiedade à filha. A mãe disse-lhe que ela podia não ir às aulas no dia seguinte, mas a estudante não faltou.



A entidade que gere a escola pediu desculpas através de um comunicado citado pelo jornal Mirror. "Temos a prática de atribuir passes para a casa-de-banho na Academia Hastings. Tal foi introduzido para evitar o abuso de idas à casa-de-banho durante as aulas. (…) Neste caso particular, foi emitido um passe na manhã seguinte."