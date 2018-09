Andy Weir: "Voltaremos à Lua antes de chegar a Marte"

Em Artemis, Andy Weir dá seguimento ao bestseller O Marciano com uma história também passada no espaço, mas um pouco mais perto. Entrevista exclusiva para a SÁBADO

O Marciano chegou com estrondo: um livro de estreia que começou por ser publicado num blogue tornou-se um bestseller em 2014, e no ano seguinte chegaria ao grande ecrã em Perdido em Marte. O sucessor, Artemis, acaba de ser lançado no mercado português. A protagonista é Jazz Bashara. Muçulmana, filha de sauditas, Jazz vive numa colónia lunar transformada em resort turístico (com o mesmo nome do livro). Trabalha como estafeta e sempre que pode faz contrabando. Sonha ser rica e por isso aceita um trabalho de sabotagem que não corre como esperado - nunca corre nos livros de Andy Weir, aqui em entrevista exclusiva por email para a SÁBADO.



A última vez que o Homem foi à Lua foi há quase 50 anos. Acha que na corrida por Marte nos esquecemos da Lua?

A curto prazo, talvez um pouco, mas a colonização será sempre motivada por factores económicos e as contas de ir à Lua são muito mais favoráveis. Tenho a certeza de que voltaremos lá primeiro.



Artemis é um resort para turistas ricos. Crê que a única razão para haver uma cidade na Lua será o turismo? Porquê?

É a única de que me consigo lembrar. Se quiserem explorar minas na Lua, enviem robôs - não há razão para arriscar vidas humanas. A Terra está sobrepopulada? Então colonizem o deserto do Saara, o fundo do oceano ou a Antárctida. Qualquer destas é muito mais fácil do que a Lua. O turismo faz sentido porque procura o lucro e todas as cidades foram originalmente criadas por alguma razão económica, ora por estarem perto de terras férteis para a agricultura, de minas ou de um bom sítio para instalar um porto.



Jazz Bashara, a protagonista, é muçulmana, saudita e um bocado maria-rapaz. Escrever uma personagem feminina na primeira voz não era já suficientemente desafiante?

Não decidi ter uma protagonista feminina e árabe... No início, Jazz era uma personagem menor numa história completamente diferente, mas que foi ganhando proeminência à medida que fui trabalhando a história e as personagens de Artemis. Quando decidi que Jazz seria a protagonista, ela já estava cimentada na minha cabeça como uma mulher saudita. Se tivesse tentado mudá-la nessa altura, a minha imaginação ter-se-ia rebelado.



Como lidou com a pressão de escrever o sucessor de uma primeira obra tão bem-sucedida como O Marciano?

Foi stressante. Um sucesso como O Marciano surge uma vez na vida. É muito improvável que Artemis se torne tão popular, mas se as pessoas disserem "Prefiro O Marciano, mas ainda assim este é bastante bom", para mim já seria uma vitória.



O percurso meteórico de O Marciano - desde que o começou a publicar no blogue até ao filme de Ridley Scott - pode dar a impressão de se ter tornado num escritor bestseller da noite para o dia. Não foi bem assim, pois não?

Já escrevia há mais de 20 anos, só que tinha sido rejeitado por tantas editoras e agentes que desisti. Decidi que a escrita seria um passatempo e que continuaria a ser programador informático, o que me pagava bem.



O que o levou a optar pela autopublicação desse livro?

No início O Marciano era como uma série que eu ia postando capítulo a capítulo. Quando o terminei as pessoas começaram a perguntar-me pela versão e-book, porque não queriam ter de o ler no browser. Assim fiz e publiquei-o no meu site. Só que então comecei a receber emails a pedir para que fizesse um e-book que pudesse ser comprado na Amazon porque as pessoas não sabiam como pôr o ficheiro no Kindle depois de o terem descarregado do meu site. Assim fiz e coloquei o livro na Amazon a €0,99, o preço mínimo permitido - e foram mais as pessoas a comprar o livro assim do que aquelas que fizeram o download grátis! Isto só atesta o poder da Amazon entre os leitores.



A FOX acaba de adquirir os direitos para adaptar Artemis ao cinema. Receia que a Jazz Bashara venha a ser branqueada por Hollywood com o casting de uma actriz caucasiana?

É algo que receio, sim. Espero que isso não aconteça, mas não tenho qualquer controlo. Os realizadores disseram-me que planeiam escolher uma actriz cujo tom de pele seja apropriado para interpretar uma mulher árabe.



Consta que é um apreciador de cocktails. Fez pesquisa sobre como a gravidade afectaria a preparação de bebidas na Lua?

A gravidade tem pouco efeito na mistura de bebidas. Há, contudo, umas cenas em que o amigo barman da Jazz tenta reconstituir whisky [um bem escasso devido aos custos alfandegários] e falha miseravelmente.





Artemis

Editora Topseller

€15,92