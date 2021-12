Estrelas Michelin: 5 novos galardoados e duas estrelas verdes para Portugal

Numa edição subordinada à sustentabilidade e ao "reencontro", depois da edição virtual em 2020, foi em formato presencial que ficaram a ser conhecidos os vencedores dos Prémios Michelin Portugal e Espanha 2022. Transmitida a partir do auditório do Palau de les Arts Reina Sofía de València, a seleção de 2022 incluiu 1362 restaurantes de Espanha, Portugal e do Principado de Andorra, entre os quais 11 restaurantes com três Estrelas, 40 com duas Estrelas, 211 com uma Estrela e 284 Bib Gourmand, a segunda maior distinção.

Em solo luso, há cinco novidades assinaladas, uma das quais com duas distinções. Na lista de galardoados com uma estrela estão o Al Sud do chef Louis Anjos (Lagos), A Ver Tavira do chef Luis Brito (Tavira), CURA do chef Pedro Pena Bastos (Lisboa), Vila Foz do chef Arnaldo Azevedo (Porto) e Esporão (Reguengos de Monsaraz), sendo este último, liderado pelo chef Carlos Teixeira, também vencedor da distinção Estrela Verde Michelin, galardão que destaca os estabelecimentos que estão na vanguarda da gastronomia sustentável. A lista fecha com a mesma distinção sustentável para o Il Gallo D’Oro, o restaurante insular que conta com o chef francês Benoît Sinthon (2 Estrelas Michelin) aos comandos.

Em Espanha, há seis novos restaurantes com este galardão. No total, a Península Ibérica contabiliza 29 estabelecimentos que receberam uma estrela verde.