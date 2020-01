Uma das vloggers de mais sucesso no YouTube revelou que é uma mulher transgénero. Nikkie de Jager, mais conhecida como Nikkie Tutorials, tem mais de 12 milhões de seguidores.

Nikkie lamenta ter sido obrigada a revelar a transição por ter sido chantageada. Porém, frisou que é "libertador" fazer a revelação aos seus seguidores, com quem queria partilhar a sua história há muito tempo. Na sua mensagem, dirige-se a pessoas que estejam a passar pelo mesmo que ela viveu.

Nikkie tem 25 anos, já maquilhou Lady Gaga e fez várias parcerias com marcas de cosmética. Começou a publicar vídeos no YouTube em 2008, passando a dedicar-se ao site a tempo inteiro em 2014.







Aos 14 anos, começou os tratamentos hormonais para a transição, que completou aos 19 anos.

"Quando eu era mais nova, nasci no corpo errado, o que quer dizer que sou transgénero. É tão surreal dizer isto. Filmar este vídeo é assustador, mas é tão libertador. Queria partilhar este lado de mim com todos há tanto tempo, mas eu nunca conseguia decidir o timing", afirma Nikkie. "Eu sou eu. Nós não precisamos de rótulos. Se os vamos pôr – sim, sou transgénero. Mas no fim do dia, eu sou eu. E no fim do dia, vocês são vocês."





"Estou aqui para partilhar abertamente que sou transgénero, e com esta mensagem quero inspirar pequenas Nikkies em todo o mundo que se sentem inseguras, que se sentem fora do seu lugar, que se sentem incompreendidas – espero que ao me defender e ser livre isso inspire outros a fazer o mesmo, para viverem a sua vida como querem e o merecem", sublinha. "Este mundo precisa de nós. Precisamos de nos aceitarmos uns aos outros. É preciso respeitarmo-nos uns aos outros, mas mais importante, temos que nos ouvir e compreender."

A vlogger foi alvo de chantagem, por pessoas que queriam contar a sua história à imprensa. "Primeiro, foi assustador. Foi assustador saber que existem pessoas que são tão más, que não podem respeitar a verdadeira identidade de alguém. É vil, e é nojento. E eu sei que estão a ver isto", disse.

No vídeo, Nikkie relata que aos sete anos ou oito já usava roupas de rapariga. "Sentia-me incrível", conta. "Enquanto crescia, penso que a coisa número um pela qual me sinto mais agradecida é a minha mãe – amo-te, mãe – porque ela esteve lá para mim desde o primeiro dia."