O protagonista de Juno, filme pelo qual recebeu uma nomeação para os Óscares e antes conhecido como Ellen Page, revelou nas redes sociais ser um homem transgénero e ter mudado o seu primeiro nome para Elliot. Page também protagoniza a série da Netflix The Umbrella Academy."Não consigo começar a expressar quão extraordinário é finalmente amar quem eu sou o suficiente para perseguir o meu autêntico eu. Adoro ser trans. E adoro ser queer."Elliot Page tem 33 anos e foi nomeado para um Óscar da Academia ao interpretar uma adolescente grávida no filme Juno, de 2007. Também participou no filme Inception, em 2010.No Instagram, Page disse que usaria os pronomes ele/eles."A verdade é, apesar de me sentir profundamente feliz agora e saber o privilégio que tenho, também estou assustado. Tenho medo da invasão, do ódio, das piadas e da violência", escreveu o ator. "A todas as pessoas trans que lidam com o assédio, a autoaversão, e a ameaça de violência todos os dias: eu vejo-vos, eu adoro-vos e farei tudo o que puder para mudar este mundo para melhor."Seguiram-se várias mensagens de apoio nas redes sociais. Miley Cyrus escreveu "Elliot é o maior!". A atriz Julianne Moore também comentou: "Adoro-te Elliot e estou tão feliz por ti."