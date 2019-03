Nebula explicou ao jornal que se começou a sentir diferente da maioria depois de se descobrir que tinha um transtorno genético raro chamado síndrome de Ehlers-Danlos, aos 26 anos. Esta síndrome manifesta-se através de uma pele particularmente elástica e uma mobilidade extraordinária das articulações. Pode ser acompanhada por dores crónicas. "Esta minha condição permite-me deslocar as articulações de propósito. Era um truque engraçado que eu fazia quando era miúdo", revela Nebula.



Mas o que em criança poderia parecer um truque engraçado, mais tarde tornou-se um problema. "As dores nas minhas articulações aumentou com a idade e cada vez me custa mais mover dia a dia", revelou.



Relativamente aos pronomes que podem ser utilizados quando se refere a si, Jareth não tem problemas em ser descrito como "ele" ou "ela" ("he" ou "she", em inglês), mas prefere o pronome neutro utilizado para animais ou objetos ("it").



Relativamente ao primeiro processo de alteração de género, Jareth começou por tomar testosterona e removeu tanto o peito como os mamilos. Mas ao fim de quatro anos apercebeu-se que o seu novo género não era suficiente. "Eu achava que ser um homem trans iria resolver todos os meus problemas e conflitos internos sobre descobrir quem sou. Mas depois de todo o processo não fiquei tão feliz como achava que ia ficar. Senti que estava a tentar caber na caixa de uma outra pessoa. Não queria ficar restringido e foi aí que percebi o quão sem género era", explicou.



Jareth diz que a família ainda se está a habituar a não o ver como um homem, mas sim como um ser alienígena, mas diz que o mais difícil tem sido o bullying cibernético. "As pessoas tratam-me como um anormal porque sou um alienígena, mas é uma coisa completamente válida para te considerares", acredita Nebula.

Há quatro anos, Jareth Nebula declarou a sua mudança de género. Nascido mulher, Nebula passou a definir-se como um homem, aos 29 anos. No entanto, aos 33 decidiu que não se sentia confortável com a identidade de um homem e afirma ser, na verdade, um alienígena que não se enquadra em qualquer género.Em declarações ao jornal birtânico Mirror, o rececionista de um barbeiro e modelo explicou: "Eu não sinto ou penso que seja como os humanos. Eu simplesmente não o consigo explicar, mas sou de outro mundo", disse Nebula, acrescentando ainda: "Eu sei que estou preso numa forma humana e é assim que os outros me veem [como um humano], mas eu sou uma alienígena sem género".