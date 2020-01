Morreu Eugénio Barreiros, um dos fundadores da banda Jafumega

O teclista e vocalista também integrou os Mini Pop. O músico portuense morreu aos 60 anos. O músico portuense morreu aos 60 anos.

Eugénio era o mais velho de três irmãos e com eles formou os Mini Pop nos anos 70 onde era teclista e também vocalista. O conjunto lançou cinco singles, um EP e chegou a participar no Festival da Canção de 1973 com o tema "Menina de Luto".

O grupo colocou um ponto final na banda já no final dos anos 70. Já nos anos 80, os irmãos juntaram-se

a José Nogueira, Álvaro Marques e Luís Portugal e criaram os Jafumega, onde Eugénio Barreiros era teclista e fazia vozes.



A banda dos anos 80 contou com sucessos como 'Nó Cego', 'Kasbah', 'Latin America' ou 'Ribeira'. Em 2013 reuniram-se para uma série de concertos que recordavam os êxitos do conjunto musical.

