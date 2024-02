Estes professores não aprenderam a dar aulas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Hugo Fernandes, de 38 anos, entrou entusiasmado na Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, na Quinta do Conde (Sesimbra). Mas já pensa em não regressar no próximo ano letivo. “Ia ser o professor que gostava de ter tido e nunca tive”, conta à SÁBADO. Nas primeiras duas semanas que deu aulas de matemática a turmas de 7º e 10º ano tudo correu muito bem. “Foi a fase de lua de mel”, conta Hugo Fernandes. Depois vieram as dificuldades. “Como é que alunos do 10º ano não sabem que é preciso estar em silêncio para a aula funcionar?”, pergunta-se. Pior é o desafio à autoridade: “Quando são chamados à atenção, não aceitam e questionam a atitude do professor.”