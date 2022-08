Um carro de bombeiros preso entre carros, uma ambulância encurralada e populares a ajudar à força de braços. No fogo de 1988, veículos de emergência tiveram acesso bloqueado.

Este vídeo mostra como a tragédia do Chiado pode voltar a acontecer

Na passada quinta-feira, 11, às 17 horas, o Chiado ficou bloqueado pelo seu acesso sul devido a um carro de bombeiros que subia a rua Nova do Almada (uma das artérias mais devastadas pelo grande incêndio de 1988) e não conseguiu passar entre dois carros. Atrás, começou a formar-se uma fila de tuk-tuks, alguns carros e uma ambulância, que ia em sentido de emergência e ficou bloqueada lá em baixo, junto à rua de São Julião, presa entre os carros que subiam e edifício do Museu do Dinheiro, sem possibilidade de marcha-atrás.