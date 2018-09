Este Starbucks quer contratar maiores de 60 anos

Um Starbucks na Cidade do México vai incluir até ao final do próximo ano cerca de 120 baristas seniores.

Um Starbucks na Cidade do México vai incluir até ao final do próximo ano cerca de 120 baristas seniores, no âmbito de uma parceria com o Instituto Nacional para Pessoas Idosas (INAPAM), com um programa que promove o trabalho adequado para idosos.



"Abrir as portas das nossas lojas para baristas seniores não foi uma meta mas a harmonização com a filosofia de inclusão da Starbucks", disse Christian Gurria, director da empresa no México, sobre este modelo de inclusão.



De momento, já trabalham dezenas de funcionários com mais de 60 anos. A empresa oferece aos seus funcionários dois dias de folga semanais, um turno de seis horas e meia diárias, um aumento no valor do seguro de saúde e alguns benefícios.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R1pm46yPicI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



Esta medida visa a integrar este cidadãos, que encontram cada vez mais dificuldades a encontrar emprego nesta fase laboral da vida. "O México tem 12,4 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representa aproximadamente 10% da população", sublinha Aracely Escalante, diretor do INAPAM.



Recorde-se que em Portugal a idade da reforma é, desde 2018, aos 66 anos e três meses. No México, é aos 65 anos.