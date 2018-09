A carregar o vídeo ...

Um gesto de Jared Leto perante uma situação imprevista no concerto dos 30 Seconds to Mars esta quarta-feira no Altice Arena, em Lisboa. Durante a penúltima canção do alinhamento, "Walk on Water", o vocalista interrompeu o tema para ajudar uma fã que se terá sentido mal."Parem, parem, parem", gritou Leto, pedindo ao público para fazerem um corredor: "façam um caminho, um corredor". Após ser assistida, Leto voltou a dirigir-se ao público: "Está muito calor. Dêem-lhe espaço". "Ela vai ficar bem, precisa de espaço", concluiu.Minutos depois o espetáculo retomou e o vocalista da banda relembrou que foi em Portugal que os 30 Seconds to Mars esgotaram pela primeira vez uma arena.Veja o momento: