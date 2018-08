Toy tinha acabado de dar um mergulho na piscina da sua casa quando tocou o telemóvel. Atendeu ainda o cabelo estava molhado e gotículas de água escorriam pelo tronco nu. Tinha a toalha presa à cintura e com a outra mão segurava o segundo telemóvel e o pólo cinzento com estampado de flores brancas que antes trazia vestido.



Do outro lado da linha, alguém queria contratá-lo para um concerto. "Vocês ainda vão para o 22 de Setembro…" Toy falava agora encostado ao alpendre, onde rondava o seu "cão de guerra chinês", que há uns meses lhe tinha ferrado a coxa quando o tentou separar de uma luta violenta com os outros cães da casa. Fê-lo "para lhe salvar a vida" (os outros cães são muito maiores) e por isso encarou a mordida como ingratidão – deixou-se amuar durante uns tempos, mas já fizeram as pazes. "Ainda tenho livre o dia 22. Vocês têm som residente?"



Seguiu-se a negociação dos valores. Já antes Toy tinha dito à SÁBADO o seu cachê, mas pediu para não o escrever. Nos dois dias que passámos com ele, foi um dos poucos off the record que pediu. Diz que não é por ele, é para evitar questões entre os empresários que o contratam.

Reproduzamos a conversa, mas substituindo os valores por letras. "Normalmente são €z mil e como têm som residente são 14 jantares e mais nada. [...] Então diga lá, o que é que consegue fazer? Quer o quê, €y mil? [...] Vá, meta lá €y mil. [...] Não, o IVA não é para mim, é para dar ao Estado... [...] Então vá, nem €w, nem €y: fica €x. [...] Vá lá. Vá... [...] Não seja assim... [...] Beijinho, estou à espera, até já."

Não é por acaso que colocámos letras do alfabeto em forma decrescente – nesta curta conversa ao telefone, Toy desceu o seu cachê inicial em €1.250.



Na minha casa com ela

Porque é que o cantor que está a viver o seu melhor ano de sempre, com uma agenda a rebentar de entradas, não tem um agente e se presta a semelhantes burocracias?



Ainda no dia anterior, Toy esteve no tribunal de Setúbal, sozinho, durante três horas, à espera que lhe fosse disponibilizado o certificado de registo criminal (que diz ser necessário para fechar contratos). "Sozinho, a dar autógrafos e a tirar fotografias..."



Talvez venha tudo de trás, quando se divorciou da mulher com quem esteve casado 26 anos e de quem teve três filhos. Era a Tina. Em 2002, num programa na SIC chamado Na Casa do Toy, Tina dizia que o marido "era muito desorganizado ao nível de trabalho, toda a agenda, todas as marcações dele, tenho de ser eu a fazer".



Pouco tempo depois, veio o divórcio e Tina levou tudo. "Não tenho o direito de julgar nem acusar os outros, cada um tem as suas atitudes, que ficam com quem as pratica. Quando saí de casa tive muitas dificuldades para reiniciar a minha vida, porque fiquei sem acesso ao que tinha tido."

Por exemplo a agenda. "Não sabia os contratos que tinha... Mas as árvores morrem de pé, sabes. O meu reerguer foi pegar no telefone e ligar a pessoas a quem eu supostamente teria feito alguns favores, entre aspas, e dizer ‘nunca precisei de vocês, hoje estou a precisar’. Dizer-lhes ‘não exijo, mas peço, não quero dinheiro, quero trabalho’."



Talvez seja também isto que está no subconsciente de Toy quando baixa o seu cachê, quando faz o jeito. Como se a dada altura da vida tivesse perdido a imortalidade.



Os amigos foram bons, não lhe faltaram. Ermelinda Freitas (1931­-2012), conhecida produtora de vinhos, e a sua filha e sucessora, Leonor, ajudaram-no quando ficou com quase nada. "Quando me divorciei, fui viver na casa do filho dela [Leonor], fiquei sem carro e andei com o carro que ela me emprestou. Passei o Natal lá, a abrir ostras, a abrir vinhos, foi maravilhoso, ainda a dona Ermelinda era viva, comi muita comidinha feita por ela."

Toy diz que se salvou por aí. "Vale muito mais um bom amigo do que um bom amor. Percebi que ainda tinha amigos e pessoas de bem – como eu acho que sou. Percebi que pelos vistos, no passado, tinha sido bom para essas pessoas – nunca tinha tido essa noção. Não devemos nada uns aos outros, a amizade não tem pagamentos, mas não me esqueço."



Numa broa

Toy desabafa à mesa d’O Pescador, em Lagameças, Palmela, provavelmente o seu restaurante preferido. Cortesia e superstição de Vítor Couto, o dono (e seu fiel amigo), Toy senta-se na cadeira onde em 2010 teve um ligeiro AVC. Mais ninguém se pode sentar ali.



É uma larga mesa redonda reservada ad eternum para Toy, onde até os pratos são personalizados – grossas pinceladas do pintor Mário Rocha (outro amigo) desenham a palavra TOY, onde minutos depois comeremos sardinhas acamadas numa fatia de pão. Em cima está um cachecol alusivo ao último disco de Toy e nas paredes estão garrafas de vinho só usadas por Toy.



A resposta que teve dos amigos talvez seja fruto de ser um homem de fidelidades caninas. Um dia, por volta de 2004, despediu a banda toda. "Aluguei uma sala, paguei-lhes um jantar de lagosta, meus amigos não quero trabalhar mais com vocês, resolvam a vossa vida."



Porquê a questão na lagosta? Porquê tudo? "Porque achei que foram injustos comigo. Podem acusar-me de tudo – menos de explorador. Peguei num papel e fiz as contas. Pago isto ao Estado, pago isto ao empresário, pago isto de aluguer da carrinha, de som, de luz, de road manager... Quis mostrar o que era ser burro e o que era ser inteligente. Toma lá lagosta porque mereces, trabalhaste, e agora adeus."

Um vinho de boa colheita

Não sabemos se a Tina tinha razão na altura, mas hoje Toy não parece ser muito desorganizado. De todos os dias que faltam até o fim do Verão, sabia de cabeça os que estavam livres. Às vezes há erros, mas parecem mais fruto de excesso de trabalho do que de desorganização.



Antes daquele telefonema, tinham-lhe ligado de Carnide (freguesia de Lisboa onde tem concerto a 21 de Setembro). Havia um erro num dos documentos: em vez de Carnide, estava "Festa da Broa" (uma referência a outro concerto que fechara antes). Pediu uns minutos, foi ao escritório, fez a alteração no computador, imprimiu, carimbou, digitalizou e reenviou.



Mais tarde, Toy viria a atender outro telefonema, agora de Vieira do Minho. A actual mulher, Daniela, 37 anos, ajuda-o nos contactos ("Quando é para regatear preços é que passo para ele").

Estão casados há nove anos, mas parecem dar-se bem. "Somos um casal normal, não somos especiais de corrida, também temos as nossas porras", diz-nos Toy.



Antes do concerto em Campolide, Lisboa, a 30 de Junho, Toy jantou uma sopa. Ela sabe que é assim, que ele não vai de barriga cheia para os concertos, mas ainda assim ouvimo-la dizer baixinho: "Não vais comer mais nada? Queres um bocadinho da minha isca, amor?"



Toy ficou em baixo com o futebol – Portugal acabara de ser eliminado do Campeonato do Mundo – e Daniela, sentada em frente, tentou animá-lo fazendo-lhe um carinho na mão. Depois levantou o pé e pôs-se a fazer-lhe um cafuné pelas pernas acima.



Na casa onde vivem, algures em Palmela, têm quatro cães e dois gatos. Um deles chama-se Sempre. Porquê Sempre? "Porque nós prometemos que o nosso amor era para sempre e o primeiro gato que tivemos ficou Sempre." Talvez seja uma metáfora que Sempre tenha perdido uma perna. Mas lá estava ele, pachorrento e mimado, na típica actividade de torrar ao sol na bancada da cozinha.



Perguntamos a Daniela como lida com o assédio das fãs, ainda mais sabendo que tem acesso às redes sociais dele. "Eu? Muito bem. Quando pedem amizade assim gajas boas no Facebook não aceito. [Risos] E no Instagram também apago algumas coisinhas… [risos] É verdade. Eu digo a verdade..."



Toy: "Eu não te disse…"

Daniela: "E todos os dias… [risos] Tenho de andar ali a toda a hora para ele não apanhar."

Toy: "Isto é que é confiança... Agora a sério, aquilo em Vieira do Minho era o quê? Que dia era?"

Daniela: "Mas isto era a sério também!"

Toy: "Eu sei…"

Daniela: "Mas quando são pessoas a felicitar o trabalho dele, ele sabe que respeito muito. Quando está a dar autógrafos, eu saio dali para não se sentirem incomodadas. Às vezes noto que as pessoas – especialmente as mulheres – se sentem assim."

Horas antes, Toy dizia-nos que fazia questão que a mulher tivesse acesso às suas redes sociais. "Porque sim. Quando percebes que tens o melhor vinho para beber porque é que tens de estar sempre a experimentar vinhos novos? Tenho amigos muito velhos com namoradas muito jovens e dizem que mesmo assim têm de ter uma coisinha ao lado. Eu descobri o vinho certo para a minha refeição."



Talvez seja outro ensinamento do passado, dos tempos da Tina. "Paguei pelos meus erros, provavelmente deveria ter sido um homem fiel e não fui, e portanto acho que foi o universo que percebeu que devia pagar pelos meus erros."



Toy vive o seu ponto alto. Por vezes basta ser Toy. Antes de chegar ao restaurante em Campolide, uma mulher mirrada aparece a pedir "uma moedinha". Quando Toy se vira, ela reconhece-o. "Olha o senhor Toy! Está bom, está tudo bem?" Estava tudo bem. "Ó senhor Toy por acaso não tem cinco euritos, pois não?"



Por acaso não tinha, mas umas horas depois ei-lo no final do concerto a tirar selfies com os fãs – a mão que ficava atrás das costas segurava o cheque.



Artista sem filtro

Lançada em 2017, a música coração Não Tem Idade só explodiu este ano – 2 milhões de visualizações no YouTube, uma versão em castelhano e uma acusação de plágio (de Toy a uma dupla de cantores americanos).



Toy diz que a ideia nasceu numa danceteria. "Comecei a olhar para aquelas senhoras de 50, 60 anos, achei curioso. Estas mulheres não são como as de antigamente. Agora divorciam­-se, saem, conhecem outros homens. É uma homenagem à divorciada actual. ‘Solta-te, liberta­-te/ Abre as asas do sonho/ Tens todo o futuro/ Para saborear.’"



Toy diz que a popularidade que Coração Não Tem Idade lhe trouxe o deixou igual. "Se me disseres assim, olha tenho ali um bar, leva 50 pessoas, gosto muito de te ouvir cantar, sou teu fã, gostava tanto que aparecesses aqui cantar duas cantigas, sou capaz de ir."



Porquê? "Porque me apetece! Não é o tamanho do palco que faz o artista. Não sei quanto ganham os outros nem me interessa. Aprendi a valorizar o trabalho dos outros e a valorizar-me, a ser condescendente com quem merece, a ser irrepreensível com quem não merece."

As polémicas não o largam. O divórcio, o filho que afinal não era seu, a condução acelerada, a marijuana em casa na noite de Natal. "Acho que esta popularidade aconteceu comigo, especialmente nos mais jovens, porque mais vale uma verdade filha da puta do que uma mentira doce. Vou para os copos, digo palavrões, gosto de comer, gosto de estar com amigos, fumo erva uma vez por ano, não tenho vícios, gosto de mulheres, sou autêntico."



Que homem era então aquele que nas escadas de acesso aos camarins se encostou à estrutura do palco, de língua de fora, sorridente e extenuado? Não eram só as flexões que tinha acabado de fazer. Ou o fado, o rap e o heavy metal que tinha cantado num concerto de música ligeira. Quanta vida descansava aquele homem de 55 anos naqueles escadas?



Coração Não Tem Idade tem um verso que diz que "não há nada melhor/ depois de um pesadelo poder acordar", e talvez seja isso. Como nos diria algures à mesa, "já tenho tudo outra vez, sabes".