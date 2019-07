Os milhares de fãs dos Trivium que estavam esta quinta-feira à noite a assistir ao concerto da banda durante o VOA - Heavy Rock Festival - foram surpreendidos com a presença de Toy, numa versão bastante alternativa.









A ligação entre Toy e os Trivium pode parecer estranha mas tem uma explicação simples. Durante uma transmissão em direto para a Twitch o vocalista da banda de metal questionou os fãs que estavam a assistir sobre que músicas o queriam ver cantar, e eis que, um português decidiu sugerir "Coração Não Tem Idade" de Toy.







A versão metal do tema acabou por se tornar viral e culminou na aparição do músico português, esta quinta-feira, no palco do Altice Arena em Lisboa, para interpretar um excerto da canção com toda a banda norte-americana.

O cantor popular português subiu ao palco vestido com calças de cabedal e com uma camisola da banda de Matt Heafy, para cantar a música "Coração Não Tem Idade" que se popularizou com o refrão "Toda a Noite...".