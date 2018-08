Rick Genest, o modelo conhecido como Zombie Boy, cujo corpo muito tatuado o catapultou para as passarela de moda e para videoclips de música, como Born This Way de Lady Gaga, morreu com 32 anos. A polícia suspeita que o modelo se suicidou.

O modelo foi encontrado morto na sua casa em Montreal, Canadá, na quinta-feira.

Dulcedo Management, a agência de modelos que o representava, confirmou a sua morte no Facebook. "Toda a família Dulcedo está em choque e triste com esta tragédia", escreveram. Descrevem também o modelo como alguém que era amado por toda a gente que o conhecia. "Obrigada, ZB, por todos os momentos bonitos passados na tua companhia e o teu sorriso radiante".

Designers e artistas têm expressado as suas condolências nas redes sociais, como a artista norte-americana Lady Gaga, com quem Genest fez par no videoclip da música Born This Way. "O suícidio do amigo Rick Genest, Zombie Boy, é devastador. Temos de trabalhar mais para mudar a nossa cultura, para trazer o tópico da saúde mental para a mesa e eliminar o estigma de que não podemos falar sobre isso", lamentou a cantora no Twitter.





Também Nicola Formichetti, que recrutou o "Zombie Boy" para uma campanha de moda para o estilista Thierry Mugler confessou estar "de coração partido".

Genest passou uma infância complicada: teve de lidar com a educação rigorosa dos seus pais, que o proibiam de fazer o que eles descreviam como "rituais pagãos" -enfeitar árvores de Natal ou pintar ovos da Páscoa. Na adolescência foi diagnosticado com um tumor cerebral e teve de passar por uma cirurgia perigosa e poucas vezes feita até à altura. Aos 15 anos de idade, enquanto estudava no ensino secundário "alienado", como ele referia, da maior parte dos pessoas e apenas próximo daqueles que tinham um estilo gótico, desentendeu-se com os pais e saiu de casa em Montreal, no Canadá, passando os seus anos seguintes sem casa ou trabalho fixo.

A partir dos 16 anos de idade começou a interessar pela arte da tatuagem e quando conheceu o artista Frank Lewis, decidiu tatuar o corpo inteiro com várias tatuagens interligadas, incluindo a coloração negra na zona dos olhos, desenhos de ossos e besouros a subir pelo seu pescoço – o que lhe deu mais tarde a alcunha de "Zombie Boy".









Aos 21 anos, depois de tatuar a cabeça e ficando quase integralmente coberto de tatuagens, a revista Bizarre Magazine do Reino Unido descobriu-o no MySpace e a sua carreira como modelo começou, fazendo campanhas para Thierry Mugler, para a Vogue Japonesa, a Rocawear e participando em desfiles de moda em Paris, Rio de Janeiro, entre outros.

Sobre a sua aparência, Genest explicou à revista Wonderland em 2012 que: "O conceito de zombie é normalmente usado como uma metáfora de fuga ao consumerismo (…) Zombies, para mim, representam uma xenofobia universal, como na minha vida, na qual fui muitas afastado, odiado ou não-compreendido".