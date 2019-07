ePaper ou encontre-o nas bancas a 10 de julho de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 10 de julho de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Acabado de vir do VOA, onde cantou com os metaleiros Trivium , Toy bebeu um gin com a. A caminho de uma vaga vertiginosa de concertos pelo País, o cantor falou sobre a fama, a música e a vida.A música é uma linguagem universal, todos nós na música nos entendemos. Vamos gravar um fado, e eles vão gravar uma versão metal do Coração Não Tem Idade. Quando uma canção é muito inspirada podes cantá-la em qualquer género e ela nunca perde a sua génese. É como uma senhora tão perfeita que qualquer biquíni lhe fica bem.