Fartaram-se dos trabalhos, do ritmo acelerado ou do trânsito. Quiseram aproximar-se da natureza ou seguir um sonho antigo. Histórias de quem abandonou a metrópole e se recusa a regressar à confusão.

Sentados no alpendre, uma cerveja e vista para a noite cerrada. Tinham acabado de chegar: o filho de 2 anos já estava na cama a dormir, e agora, depois de muitas caixas desempacotadas e dores de cabeça com as obras, desfrutavam da primeira noite na casa nova, com vista para o nada. "Não se via uma única luz, só uma névoa muito ao longe que era Estremoz", explica Maria João. Ouviram um barulho, Afonso brincou que eram ladrões. "Foi aí que caí em mim – acho que nem tinha pensado nisso antes. Estávamos mesmo isolados."

Apanharam sustos, nas primeiras temporadas. Como quando lhes bateram à porta a meio da noite. Alarmados, espreitaram pelas janelas mas nada viram: era um dos gatos que estava a brincar com o batente antigo (e sonoro).



Hoje riem-se do episódio. Afonso Cruz e Maria João Lima trocaram Lisboa por um monte no Alentejo há mais de 9 anos. Ele escritor, ilustrador e músico, de 46 anos, ela designer, de 48, sempre tinham vivido na capital: habitaram, cada um, cerca de 17 casas em localizações diferentes, do centro aos arredores – a última paragem foi juntos, na Avenida Almirante Reis. Apesar de tudo, Afonso sempre pensou mudar de cenário: "Não tanto pelos defeitos da cidade, mas pelas virtudes do campo. Era o apelo da natureza", explica. E não foi apelo que a mulher aceitasse de ânimo leve – "estás louco?" foi a primeira reacção, revela, entre risos. O maior receio era ter de reinventar a vida profissional – a mudança implicava sair da empresa onde estava e aventurar-se como freelancer.



Foi o que fez. Procuraram terrenos a uma hora de distância de Lisboa – ainda sondaram casas no Ribatejo, em Tomar e no litoral alentejano, como Sines e Melides, antes de chegarem a Sousel. Foi um antigo monte, perto de Estremoz, que os conquistou. Desde o momento da compra à mudança passaram dois anos: um deles com as obras de recuperação e outro só a tratar de papelada. "Entre licenciamentos, câmara municipal, conservatória, finanças e RAN (Reserva Agrícola Nacional) foi um processo longo", suspiram.



Quando a encontraram, a casa estava em ruínas, rodeada por um descampado. Nove anos passados, há duas laranjeiras e um limoeiro repletos de frutos, e ainda uma romãzeira, uma ameixeira, vários cactos (que dão figos -da -índia) e uma área ampla de cultivo de aveia. Chegaram com um bebé de 2 anos e hoje são uma família de quatro: aos pais juntam-se Manuel, de 11 anos e João de 8 – sem esquecer os cães, Rosa e Che.



De canos congelados

Paredes que colapsam, tacos que saltam do chão, chuveiros que ficam na rua, ao ar livre, ou telefones instalados no topo de postes de electricidade: o verdadeiro pesadelo rural acontecia a Oliver e Lisa, o casal nova-iorquino que tinha trocado a grande cidade por uma vida pacata no campo. Green Acres (Viver no Campo) cabia no pequeno ecrã dos anos 60 com peripécias que eram levadas ao ridículo, mas que ilustram dificuldades reais da mudança.



Primeiro era a água, que só chegava perto das 9h. "Antes disso não havia nada, os canos que ainda não estavam enterrados congelavam com o frio", descreve Afonso Cruz. Depois, a presença dos animais: raposas, texugos, saca-rabos e muitas cobras (mesmo dentro de casa) deram direito a alguns sustos. E, ainda, as dificuldades de comunicação: tiveram de se habituar à falta de rede de telemóvel e ao fraco acesso à Internet. Compraram uma pen de dados que nunca funcionou – no início, Afonso tinha de ir à aldeia mais próxima para enviar ilustrações. Actualmente têm ADSL em casa e já estão habituados ao seu ritmo pausado.



As primeiras semanas são sempre um desafio. Pedro Araújo, 41 anos, recorda esse atribulado período de mudança, em 2016. Foi para o Minho com a filha mais velha, na altura com 7 anos – a mulher, bancária, estava ainda à espera da transferência e ficou em Cascais com a filha mais nova. Mas Pedro decidiu mudar-se o mais cedo possível para garantir tranquilidade nos primeiros dias de escola. À espera deles estava uma casa pré-fabricada, junto ao rio Lima, que o amigo e parceiro de negócios lhe tinha emprestado. "Deixámos uma vivenda com dois pisos para ir viver para um pré-fabricado com 50 m2 e falhas de água e luz", conta. Viveram lá oito meses, enquanto esperavam que as obras terminassem na moradia que tinham comprado.



Pedro era director de produção de uma fábrica de plástico: estava no topo da carreira, tinha um bom ordenado e uma vida confortável. Mas em 2016 decidiu mudar tudo. Um amigo da terra da avó (Arcos de Valdevez) andava a pedir-lhe ajuda para gerir um negócio de take-away – e Pedro começou a pensar que podia servir de alavanca para criar um turismo rural, que era o seu sonho. Até que chegou uma semana de trabalho especialmente intensa: com muito stress e um acidente na fábrica com um dos funcionários. "Vivi aquilo muito intensamente", explica. Foi assim que propôs à mulher mudarem-se para o Norte – achava que a resposta ia ser negativa. "Vamos", disse Dina, que deu o empurrão final.



Negócio em cadeia

"Um engenheiro como tu a mudar-se lá para cima para ir trabalhar num take-away? Não me convenças disso", disse o pai de Pedro, também preocupado por ficar longe das netas. A mãe, por outro lado, incentivava: "Arrisca! Quem muda, Deus ajuda!", dizia. Quanto a Dina, mantinha o espírito positivo, mesmo nos períodos mais complicados.



Na casa provisória, a situação não era ideal, principalmente no Inverno – dentro de casa chegaram a marcar quatro graus negativos. Houve alturas em que Pedro duvidou da decisão. Recorda o momento em que regressaram ao Minho, depois do Natal com a família, em Lisboa. "A minha mulher entrou em casa e disse que estava mais frio do que na rua", lembra. "Pensei: ‘O que é que fui fazer à nossa vida?’" Mas não cederam. O projecto do turismo rural está em andamento: consiste na recuperação de casas antigas no concelho de Arcos de Valdevez – a primeira abrirá portas em breve.



Também têm uma gráfica que trabalha com pequenos produtores, um negócio que serve de apoio ao primeiro. Foi uma sugestão dos Novos Povoadores – trata-se de uma iniciativa, nascida em 2005, que faz o acompanhamento na transição da cidade para o campo. "Ajudamos a desenhar o plano e a executá-lo", explica um dos percursores, Frederico Lucas. Já ajudaram 2.137 famílias desde então. A maior taxa de sucesso que registam é na Beira Interior e Minho: "Dois territórios muito frios, duros, rudes, onde com muita facilidade as pessoas se entreajudam." O contrário acontece com o Alentejo, onde o insucesso da iniciativa é "brutal". As pessoas não se integram nem conseguem estabelecer laços de confiança. "Os alentejanos são fáceis na primeira aproximação mas mais intransigentes na vida privada."



A equipa é constituída por profissionais da Psicologia à Gestão e De senvolvimento de Negócios – no território rural e florestal – que acompanham nos vários momentos da transição. O acompanhamento pode assumir diferentes formas e os serviços são pagos. Mas nem todos chegam a essa fase: "Há famílias que são desaconselhadas a migrar. Muitas vezes existe demasiado sonho e pouca realidade. Há gente que se quer dedicar a uma agricultura de subsistência e não tem conhecimentos para isso, por exemplo." E há ainda os casais em ruptura, que encaram a mudança como a solução para os seus problemas. Nunca o é, adianta Frederico. Nos mais de 12 anos de Novos Povoadores, há mais um dado curioso que sobressai: quando a mudança é impulsionada pela mulher, a probabilidade de ser bem-sucedido aumenta até cinco vezes. "Acho que é uma questão emocional, elas é que são as decisoras nestes processos."



Os miúdos estão bem

O caso de Joana Louro foi o contrário: mudou-se por amor. Casou-se com um alentejano e mudou-se para Estremoz. Só lhe custou deixar o trabalho – era account numa empresa de comunicação em Lisboa –, mas rapidamente se habituou à planície alentejana e ao nascer e ao pôr -do -sol "incomparáveis" na nova casa, mesmo ao pé do escritório de família – a Adega Monte Branco.



Por vezes sente falta do Príncipe Real (onde viveu durante anos) e de ver gente na rua: "Aqui, a partir de certa hora, não se vê vivalma." De resto, habitou-se às compras pela Internet e até a fazer duas horas de carro para ir à praia com as amigas, na Costa de Caparica. Tem três filhos – de 2, 4 e 5 anos – e acredita que este é um ambiente mais saudável para eles: "Basta terem uma pá e um ancinho para se divertirem. Acho que por aqui é mais fácil ser-se feliz com pouco."



Pedro Araújo concorda – e acrescenta que há mais oportunidade para os miúdos crescerem. "Em São Domingos de Rana a escola não ficava nem a um quilómetro e eu não gostava que ela fosse sozinha por causa do trânsito, das pessoas que podia encontrar", lembra. Agora é um autocarro, da escola, que vem recolher a filha – "ela arranja-se, toma o pequeno-almoço e vai apanhá-lo sozinha". Trabalha-se a autonomia e a confiança, lembra o pai, enquanto os vizinhos espreitam, de longe, sempre que os pais não estão.



Esse apoio dos vizinhos, o sentido de comunidade, é um dos ganhos da mudança. Natacha Cardoso, 43 anos, assegura. Todos os dias, quando a filha mais velha, de 7 anos chega a casa vai lanchar com a vizinha de 70 anos, brincar com as galinhas e as ovelhas. O ritual repete-se desde que trocou Oeiras pelo Alentejo há cerca de quatro anos. Ainda se recorda da primeira noite: tinham arranjado um apartamento em Estremoz e dormiram os quatro (as filhas de 2 anos e 9 meses e o marido) numa cama de casal, rodeados de caixas e de móveis desmontados. Viveram ali seis meses enquanto não encontraram o monte dos seus sonhos.



"Qualquer dia vimos morar para aqui" era o que comentavam, sempre que iam de férias para o Alentejo, lembra Natacha. A graça tornou-se caso sério enquanto estava de licença de maternidade da segunda filha: ela não tinha nada contra a cidade mas queria experimentar o campo, já ele estava farto do trânsito e da má disposição das pessoas. Encontraram mais tempo e novas rotinas – no Verão, sempre que as miúdas chegam da escola, vão brincar para a piscina insuflável e lá ficam horas antes do jantar. Também deram as boas-vindas a mais um membro da família: um menino que já tem ano e meio.



Ela, formada em arquitectura, trabalha em regime de freelancer e ele, acupunctor, divide-se entre Lisboa e o Alentejo. Natacha acredita que agora têm uma alimentação mais saudável – só consomem ovos biológicos, dos vizinhos, que também os fornecem com batatas e cebolas – o ar é puro e há mais sossego. No início sentiu falta dos centros comerciais (ri-se, diz que é "uma parvoíce") mas agora o que mais a incomoda é ter de fazer quilómetros para encontrar uma loja de desporto ou um supermercado com comida a granel.



Mudar de cenário também serviu para abrir horizontes: "O meu eu de há uns anos pouco se interessava pelo interior. Não era por mal mas nem tinha noção." Reconhece que quando vivia em Lisboa pouco se interessava se fazia chuva ou sol. Mas agora é diferente: "Quem está cá sente necessidade de chuva. E uma geada ou ventos fortes têm uma dimensão completamente diferente."



Da tecnologia à eco-aldeia

Ter uma vida mais simples, estar perto da natureza. Muitas vezes o desejo é tão simples quanto isto. Assim foi para Alexandre Ferreira da Silva, 34 anos. Gostava da empresa onde estava, tinha uma boa relação com colegas e superiores. Formado em Engenharia Electrotécnica, trabalhava com tecnologia, uma área que o interessava desde miúdo. Mas rapidamente percebeu que não se sentia feliz. "Não estava a defender uma causa que me motivasse", explica. Queria mudar: precisava de uma vida mais saudável e de ter mais contacto com a natureza – mas não sabia como fazer essa mudança.



As respostas surgiram numa visita ao Andanças, em 2010. Conheceu o percursor de um projecto de uma eco-aldeia, na Covilhã que, simultaneamente, tinha uma empresa de informática. Era ideal: podia experimentar um novo cenário sem abandonar por completo o percurso na tecnologia – tanto desenvolviam aplicações para telemóvel como procuravam terrenos para cultivar. Gostou tanto que, meses depois, decidiu mudar-se permanentemente para a Covilhã e juntar-se à Ananda Kalyani, projecto de comunidade. Ainda conciliou o trabalho no terreno com a actividade de freelancer em informática – deu por si várias vezes a parar o tractor para pegar no computador e resolver o problema de um site que estava em baixo, em pleno campo de cultivo.

Foi uma mudança radical, difícil de explicar aos mais chegados – principalmente aos pais. "Criam uma expectativa para a vida dos filhos e quando não acontece… custa-lhes um caminho diferente. A minha mãe, por exemplo, não percebe que não estou a viver uma vida de escassez. Tenho tudo o que preciso, toda a gente contribui com alguma coisa."



Em Lisboa, começava a trabalhar pelas 10h e só saía às 20h. Fazia uma aula de ioga antes do regresso a casa para jantar e ir dormir. Os dias pareciam curtos. Era sempre a mesma rotina e ou estava no escritório ou dentro do carro, no trânsito: "É das poucas coisas que me irrita quando estou em Lisboa. Sinto que é uma perda de tempo gigante", diz. A vida na Covilhã é diferente. Afinal, não existe rotina: é preciso tratar da terra mas também da contabilidade, preparar uma apresentação para um potencial financiador do projecto ou, até, arranjar uma bomba da água.



Hoje está dedicado ao projecto da eco-aldeia que pratica agricultura biológica e sustentável e também organiza eventos de meditação, ioga e vegetarianismo. O grupo de 11 voluntários é constituído por homens e mulheres dos 19 aos 40 anos – são das áreas de comunicação, jornalismo, marketing ou matemática aplicada e de diferentes nacionalidades. É com eles que partilha a nova vida, com pizzas em forno de lenha, ao ar livre, corridas pela aldeia e (quando há coragem) mergulhos gelados na praia fluvial, antes de almoço.



Fim ao rebuliço

Durante 30 anos não parou. Foram muitas viagens, reuniões e diferentes moradas – Porto, Braga, Coimbra – e outros tantos dias "em que ia dormir onde calhasse". O longo percurso na indústria da madeira não lhe permitia uma pausa por isso, em 2010, João Pinheiro, 59 anos, decidiu que era altura de encerrar esse capítulo. Começou a procurar casas e terrenos por todo o País, queria abrir um turismo rural. "Queria correr menos. Mudar completamente de vida", conta.



Muito procurou até encontrar o espaço ideal: uma antiga pousada da EDP, dos anos 50, às portas do Gerês. "Deu-me muito gozo criar esse espaço à minha maneira, despojado, em comum com a natureza." Foi assim que em 2014 abriu portas o Hotel Rural Misarela. Lá faz um pouco de tudo: de receber clientes para check-in, a dar uma mão na cozinha ou no bar. No Verão trabalha de manhã à noite, mas não se importa – gosta do isolamento e do sossego.



Durante décadas na indústria, ajudou a erguer as estruturas de espaços icónicos como as do antigo Pavilhão Atlântico. Mas não admite nostalgias. Nesse aspecto, a sua história liga-se à de Abílio Tavares da Silva – hoje, quando aprecia a sua propriedade no Pinhão, repleta de árvores de fruto (macieiras, figueiras, nespereiras, laranjeiras) e tantos outros hectares de vinha, nem se recorda das duas décadas em que viveu para a tecnologia, em Lisboa. Estava à frente de uma grande empresa de produção de tecnologia para call centres (entretanto comprada por norte-americanos) mas precisava de mudar. Tinha 39 anos quando se inscreveu na faculdade outra vez – ia ao fim-de -semana para Vila Real, em Trás-os -Montes, para estudar Enologia. Fê- -lo por gosto, garante. Mal sabia que se havia de tornar produtor de vinho.



Foi em 2000 que vendeu a sua parte da empresa: "Cheguei a casa com um cheque e perguntei à minha mulher se queria ir viver para o Douro." Márcia Quaresma, na altura pediatra no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, viu a mudança como uma oportunidade para se afastar da competitividade e se especializar (em Alergologia). É neste momento que as lições do curso de Enologia de Abílio se revelam valiosas, quando compra a propriedade de 14 hectares no Pinhão e se muda com a mulher e o filho pequeno (na altura com 2 anos) para Vila Real. O trabalho na propriedade foi longo: reestruturar as vinhas antigas, "pensadas só para produzir vinho do Porto" e conseguir extrair bom vinho delas. As contas mostram isso mesmo: mudaram-se em 2004, mas o primeiro Foz Torto [nome do projecto e do vinho] comercializado só chegaria em 2010.



Entretanto têm em andamento um projecto de turismo rural: toda a fruta e vegetais aqui plantados servirão para as refeições dos hóspedes – e não só. Abílio quer que este seja um espaço para os citadinos gozarem da natureza e dos produtos locais. Quando o turismo rural estiver pronto, a família muda-se para a propriedade com vista para o Douro.



Longe da cultura?

E como é estar longe da cultura, do entretenimento, dos espectáculos? Não sabem responder – dizem que continuam a ter acesso a tudo. Afonso e Maria João lembram que Estremoz tem duas sessões de cinema ao fim-de-semana (uma para crianças, outra para adultos ) e que têm sempre as visitas a Lisboa para complementar. Natacha continua: "Não estamos parados no tempo", diz. E não ficam a perder em comparação com quem vive na metrópole: "As pessoas dizem ‘vais ter saudades de ir ao cinema ou a um museu’. A verdade é que estando na cidade nem duas vezes por ano vamos ao museu ou ao castelo [de São Jorge]."



Abílio e Márcia nunca se sentiram limitados. No início, quando ainda havia avião directo Vila Real-Lisboa, Márcia dava um salto à capital só para ir assistir a concertos de música clássica na Gulbenkian. E, agora, com o túnel do Marão (inaugurado em 2016) a distância entre Vila Real e Porto encurtou e a viagem é mais confortável – são cerca de 50 minutos que separam as duas cidades. Mas apesar da mobilidade ser grande, Abílio confessa que de vez em quando ainda suspira por Lisboa: "Tenho saudades dos restaurantes, dos amigos que fiz ao longo de décadas, do pão. Sinto falta de um bom peixe e de um bom marisco."



Os programas mudam, inevitavelmente. Para Pedro e Dina a sexta-feira à noite estava reservada para uma ida ao centro comercial – com um passeio pelas montras e jantar com as miúdas. É dessa facilidade de ir às lojas ao centro comercial, em Cascais, ou dar um salto à IKEA ou ao AKI de que Dina mais sente falta. Mas os novos planos em família compensam: "Por aqui estão sempre em festa. Há o fim-de-semana do cozido, das tapas de sarrabulho, há feira do artesanato… e todos os domingos há pessoas que tocam concertina e dançam o vira no centro de Arcos de Valdevez." Também fazem caminhadas pela eco-via (percurso junto ao rio com mais de 30 quilómetros) ou vão ver a neve – há um par de semanas foram a Castro Laboreiro (Melgaço).



Para encurtar a distância, Afonso e Maria João aproveitam para receber amigos e família em casa. Afonso, que sempre gostou de cozinhar, pode dar largas à imaginação – com a ajuda dos produtos locais. Para borrego ou javali sabe qual pastor ou caçador tem de visitar, onde apanhar beldroegas selvagens ou onde arranjar salsichas frescas (é na fábrica de Estremoz). O queijo de ovelha seco é sempre do Monte do Ganhão, para comprar pão visita a padaria de forno de lenha da vila da Casa Branca e para acompanhar o repasto, há sempre um vinho da Adega do Mouchão – "é das adegas de vinho de mesa mais antigas do País".



Regras e códigos

À porta de casa vão aparecendo sacos. Lá dentro têm batatas ou laranjas – ou outro vegetal ou fruto da época. Não vêm com recado: "O desafio é descobrir quem é para agradecer", diz Dina Araújo. Natacha também ficou admirada quando os vizinhos do monte, que viviam a alguns quilómetros de distância, fizeram questão de pegar no carro para lhes ir entregar uma taça de morangos.



Nas pequenas comunidades, as relações que se criam são diferentes. Mesmo fora do âmbito da vizinhança, nos espaços de carácter mais formal. Márcia sentiu isso mesmo, em Vila Real. Numa dessas vezes que ia dar um salto a Lisboa, chegou atrasada e viu o avião descolar – afinal, bastava estar no aeródromo 15 minutos antes do avião partir. "Para a próxima vez ligue, esperamos por si", aconselhou-lhe um funcionário. "Acho que mostra bem a qualidade de vida que podemos ter aqui", diz.



Mas não há só benefícios. Também há uma série de códigos, regras. No Alentejo, por exemplo, há uma regra implícita: viver-se com tempo, sem pressas, explica Afonso. Há que respeitar a máxima se na mercearia o funcionário está a conversar com um cliente – não se passa à frente – ou quando, parado num cruzamento, se vê outro carro a vir na mesma direcção – não se avança para entrar na estrada, mesmo que o outro carro esteja a 500 metros de distância.



Por estas e por outras razões é que quando se faz a pergunta a resposta é não. Não se imaginam a voltar à cidade. Prezam demasiado o sossego, as novas rotinas, o tempo que ganharam longe do trânsito e a carteira que ficou mais leve. Conseguem encontrar bons produtos – legumes, frutos – a melhor preço e as despesas com as crianças são mais reduzidas. O transporte escolar gratuito facilita a rotina e as actividades extracurriculares também têm um valor mais simpático, explica Dina Araújo. Se em Cascais Carolina, de 9 anos, só andava no ballet, agora consegue estar na dança, no piano e no coro.



A integração de Carolina numa nova cidade e escola foi fácil, contam os pais. Logo arranjou amigos e ficou fã da praia fluvial, dos passeios pela natureza, das festas locais. Tanto que se tornou uma piada recorrente dizerem-lhe que têm de voltar para Lisboa. Ela responde à letra: "Agora sou minhota. Não quero ir lá para baixo."

O mesmo não acontece com os filhos de Abílio e Márcia. "Ele gosta muito de Lisboa, nunca me vai perdoar o facto de termos vindo para cá", confessa Abílio, entre risos. Pedro, de 16 anos, lamenta a decisão dos pais de mudar de poiso e sempre que pode dá um salto à capital. "Para um adolescente isto é uma seca, quer é ir aos festivais de música. Tudo o que acontece e que eles gostam está, principalmente, em Lisboa. Para ele a cidade é que tem fascínio, quer lá saber dos morangos ou do vinho." Já Margarida, de 12 anos, sonha mais alto – quer ir para Nova Iorque.



Abílio admite que é preciso tempo e idade para apreciar o campo. "Para descobrir que isto é bom é preciso ter ido para outro lado, não é?"



Artigo originalmente publicado na edição n.º 720, de 15 de Fevereiro de 2018.