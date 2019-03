O anúncio de jornal para caseiros que no início de fevereiro causou alvoroço nas redes sociais por discriminar as tarefas pelo sexo – o que o Código do Trabalho proíbe no seu artigo 24 –, mais não fazia do que espelhar a prática do setor e o que os próprios caseiros naturalmente fazem entre si. Este tipo de anúncios continuam a existir e são fáceis de encontrar, mesmo nos sites das agências de contratação de pessoal doméstico.A responsável por uma agência, que pediu anonimato, conta ainda uma variante. Teve um cliente que queria caseiros para o seu monte alentejano, que ia transformar em pequeno hotel rural, muito típico, e por isso não lhe fazia sentido que os caseiros fossem brasileiros, nepaleses, ou do leste europeu (porque os há, muitos, espalhados pelo país). "Já não sei o que escrever [nos anúncios] porque se você precisa de um português, não pode escrever que precisa de um português." A solução é simples: o anúncio não especifica nacionalidades, como manda a lei, mas depois para o cliente só são enviados os candidatos portugueses. O princípio ativo desta escapatória é também aplicado em situações mais delicadas: racismo e xenofobia.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 21 de Março de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.