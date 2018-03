Jeff Bezos, dono e fundador da Amazon, disse querer reduzir o preço das viagens ao espaço para que seja possível "explorar o sistema solar", avançou a Bloomberg

"O preço para ir ao espaço é muito alto. Estou no processo de converter os ganhos da Amazon em preços de admissão muito mais baixos para que possamos explorar o sistema solar", disse Bezos, que falou no jantar anual do Explorers Club – associação que promove a exploração científica do mar, solo, ar e espaço. Na cerimónia, o fundador da Amazon recebeu o Prémio Buzz Aldrin para a Exploração Espacial.

Jeff Bezos afirmou ainda pretender financiar a Blue Origin – empresa fundada em 2000, que constrói componentes destinados ao sector espacial. Para tal, Bezos pretende vender mil milhões de euros em acções da Amazon, reconduzindo o dinheiro para a Blue Origin, que actualmente está em processo de desenvolver um foguetão reutilizável.