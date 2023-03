Estado chinês patrocina aplicação para encontrar o par ideal

Na cidade de Guixi, no leste da China, foi desevolvida uma aplicação que promete acabar com os problemas das pessoas solteiras que querem encontrar o amor: um serviço patrocinado pelo estado que cumpre a função de casamenteiro.







O serviço é prestado através de uma aplicação que reúne os dados dos habitantes solteiros de Guixi e onde é possível criar vários tipos de interações, como encontros às cegas.As reações à aplicação têm sido variadas, alguns utilizadores do Weibo, rede social chinesa, referiram que este é um esforço para aumentar a taxa de natalidade na China que pode ter um impacto positivo na vida dos locais enquanto outros foram bastante críticos, existindo até um comentário onde é referido que as autoridades chinesas esperam que os cidadãos "procriem como porcos".A aplicação faz parte de uma iniciativa para aumentar a taxa de casamento na província de Jiangxi, onde em 2021 houve uma taxa 5,4 casamentos por mil pessoas em comparação com uma taxa de seis por mil nos Estados Unidos.Em outras cidades da província as autoridades locais estão a organizar eventos presenciais para que os solteiros se misturem e convivam. Por exemplo na cidade de Gao’na cem jovens solteiros foram convidados a participar num evento onde utilizaram trajes tradicionais enquanto participavam em jogos e se "aproximavam" um dos outros perante a "profundidade da cultura chinesa".