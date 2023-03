Os 11 melhores sites de encontros e os prós e os contras de cada um

Com os níveis de ansiedade social a aumentarem a cada dia na nossa sociedade, surgem alternativas e soluções para tornar o processo do mundo dos encontros mais fácil. Com o avançar da tecnologia, existem algumas apps e sites de encontros que ajudam a substituir o confronto inicial. Reunimos os onze melhores sites e apps de encontros para facilitar o processo a todos os que se encontram nesta aventura.

1. Felizes.pt

São já 500 mil os portugueses que procuram o "amor verdadeiro" através de online dating no site de encontros Felizes.pt. Uma plataforma que aposta no facto de os portugueses serem dos mais românticos na Europa. Se tem mais de 30 anos de idade e está à procura de um relacionamento sério e duradouro, e uma segunda oportunidade no amor, irá encontrar neste site de encontros outras pessoas com as mesmas características. Ao criar o perfil, deve escrever algo pessoal e significante sobre si próprio, já que segundo este site de encontros, cem por cento em português, o match (termo utilizado nas plataformas de encontros online para quando ocorre interesse mútuo entre dois utilizadores) com base na afinidade intelectual e nos traços de personalidade tem mais sucesso do que o match baseado em fotografias.

Prós: ideal para quem procura relacionamentos duradouros, oferecendo um espaço seguro focado numa faixa etária mais avançada.

Contras: não é a plataforma indicada para quem não procura um relacionamento sério e compromisso.

2. Tinder

O Tinder é uma aplicação que permite conhecer pessoas de todo o mundo para possíveis novos relacionamentos ou amizades utilizando ferramentas de geolocalização. Quem não se quer limitar às fotografias e informações do perfil do seu match, pode ainda através da plataforma aceder diretamente ao Instagram, ou ao Spotify, onde mostra os seus artistas preferidos. São estas e muitas outras funcionalidades que fazem desta app uma das mais concorridas no mundo dos encontros.

Prós: esta aplicação é responsável por mais de um milhão de encontros por semana, o que torna a probabilidade de ser bem-sucedido muito maior.

Contras: o Tinder é virado para os encontros casuais. Além disso, os perfis não têm de ser necessariamente muito detalhados, focando-se na imagem e fatores externos.

3. Bumble

O Bumble é uma aplicação semelhante ao Tinder, mas que se distingue por oferecer às mulheres o poder exclusivo de dar o primeiro passo após o match. O Bumble apresenta outras funções adicionais, tais como a verificação de utilizadores para evitar a criação de contas falsas e burlas, e uma funcionalidade para combater a prática de ghosting – termo usado para quando alguém desaparece da sua vida como um fantasma.

Prós: o Bumble permite que as mulheres assumam o controlo ao iniciar a conversa, protegendo-as de perfis falsos. É possível aplicar filtros de distância, signo, escolaridade, altura e peso que garantem uma melhor experiência.

Contras: se não for do sexo feminino, não poderá nunca tomar o primeiro passo para iniciar uma conversa, sendo que não pode escolher com quem quer falar ou quando. Se tiver a sorte de alguma mulher interagir consigo, ótimo. Se isso não acontecer, poderá ficar eternamente à espera.

4. Grindr

Se faz parte das comunidades gay, bi, trans ou queer, o Grindr é a aplicação indicada. Funciona mais ao menos da mesma forma que as apps mais conhecidas mas não proíbe a criação de nomes fictícios nem exige a utilização de fotografias ou a exibição pública da idade. A tela principal da app é um mosaico com vários perfis no qual são exibidos em primeiro lugar aqueles que se encontram geograficamente mais próximos do utilizador – este é apenas um dos vários filtros para a procura do "match perfeito".

Prós: o Grindr é de longe a maior aplicação de encontros LGBTQIA+ do mundo.

Contras: se é heterossexual e está à procura do amor ou simplesmente uma aventura casual, esta não é a aplicação para si. Nesta plataforma apenas é permitida a entrada a pessoas da comunidade LGBTQIA+. Ainda não existe uma versão desta app para solteiros heterossexuais. Até lá, terá de usufruir das restantes que já existem no mercado.

5. Hinge

O Hinge funciona como a maioria das aplicações de encontros, onde se pode gostar ou rejeitar outros utilizadores que aparecem recomendados. Ao contrário da maioria das apps de encontros, o Hinge permite-lhe gostar de partes específicas do perfil de alguém, em vez de todo o perfil. Tem como lema "a única aplicação de encontros concebida para ser apagada" – o que, por outras palavras, quer dizer que o objetivo é criar relações duradouras e não apenas encontros rápidos.

Prós: não é necessário fazer match antes de começar uma conversa e irá receber notificações sempre que alguém gostar ou comentar algo no seu perfil. Tem também uma funcionalidade que permite transformar o seu chat numa chamada de vídeo para que a conversa seja mais transparente e mostrar que, de facto, não tem nada a esconder.

Contras: só é possível "gostar" até 10 perfis por dia. O que se pode tornar frustrante para os mais indecisos e quem não encontre rapidamente o que procura.

6. Facebook Dating

Não é uma nova aplicação ou site de encontros, mas sim uma ferramenta integrada do Facebook, anunciada em Portugal em 2020, no pico da pandemia, com o objetivo de ajudar qualquer um, acima dos 18 anos, a encontrar o amor online. Não basta ter conta de Facebook para aceder – apesar de este ser também um requisito obrigatório –, é necessário também aderir à plataforma em si. Em vez de criar um perfil, existe um espaço onde se pode dar a conhecer e, posteriormente, será construído um perfil a partir das suas características.

Prós: a app não está constantemente a enviar notificações para o telemóvel, ao contrário de outro tipo de aplicações. O facto de ser uma funcionalidade do Facebook torna tudo um pouco mais discreto.

Contras: não está disponível em todo o mundo e existem vários comentários negativos relativamente ao bom funcionamento da ferramenta através do computador.

7. FMK

A app FMK é um jogo social, divertido e no qual se pode conhecer pessoas novas. Sigla para "F*ck, Marry, Kill", é uma aplicação que permite jogar o famoso jogo hipotético, mas com pessoas reais. Utilizando o login de Facebook, os utilizadores podem entrar no jogo e começar esta experiência social onde lhes vai sendo apresentada uma combinação de três pessoas que também aderiram ao jogo. Nessa combinação, o utilizador tem de atribuir os "votos" de "Fuck", "Marry" e "Kill" para passar à próxima ronda. Se o voto for recíproco, dá-se o match e os utilizadores podem conversar no chat da aplicação.

Prós: os processos de registo e configuração do perfil são simples e diretos. Além de estar a jogar um jogo divertido ainda pode conhecer pessoas novas.

Contras: tem necessariamente de ter uma conta no Facebook ou Instagram para se registar.

8. OkCupid

O OkCupid permite aos utilizadores registados a possibilidade de se conhecerem através de uma longa série de questionários cujas respostas serão comparadas com outros questionários para encontrar o match perfeito. Com isto, é muito mais importante as respostas que dá nos questionários do que propriamente a fotografia que irá escolher. Do mesmo grupo que o Tinder, destaca-se por fazer o trabalho por si, pois basta responder às questões que lhe são feitas durante o processo de registo e a aplicação trata do resto.

Prós: as pessoas de qualquer idade, sexo, etnia, raça, sexualidade podem utilizar este serviço, pelo que não há barreira para ninguém.

Contras: apesar das inúmeras perguntas que são colocadas ao fazer um primeiro registo, esta plataforma não deixa de conter também casos de "catfish" (termo usado para pessoas mal-intencionadas que criam um ou mais perfis falsos na Internet para enganar os outros utilizadores) e burlas.

9. Proximeety

Este é um site de encontros para todos aqueles que falam a língua portuguesa. Aqui os utilizadores poderão encontrar alertas de compatibilidade, um motor de pesquisa, um chat online cem por cento gratuito, e uma caixa de correio eletrónico interna. Uma funcionalidade que se destaca é o facto de todas as fotografias serem verificadas manualmente antes de serem validadas.

Prós: o site demonstra ser um espaço seguro, pelo que todos os utilizadores são "pessoas reais".

Contras: nem todos os utilizadores estão online no chat com frequência e é necessário usar o email interno do site para fazer contactos.

10. The League

The League foi criada para juntar pessoas com objetivos de vida parecidos, focadas na sua carreira, sucesso e enriquecimento, que tenham frequentado universidades de topo e ocupem uma posição alta e um cargo de importância na empresa onde trabalham. Nesta aplicação, a frase "só entra quem pode" é uma realidade, tendo em conta que todas estas áreas são cruciais para fazer parte deste "clube privado" do mundo do online dating.

Prós: a plataforma identifica possíveis colegas de trabalho que serão bloqueados automaticamente.

Contras: os utilizadores são escolhidos de acordo com a sua escolaridade e currículo profissional. Nem todos podem entrar e apenas o crème de la crème recebe o email de confirmação.

11. Happn

O Happn e o Tinder são concorrentes, mas funcionam de maneiras diferentes. Ambos são aplicações de encontros. Contudo, enquanto o Tinder mostra um leque variado de pessoas que estão próximas, o Happn usa o GPS e mira aqueles com quem tem algo em comum: alguém que frequenta os mesmos lugares ou simplesmente já passou por si na rua.

Prós: a app faz com que os encontros "por acaso" sejam novamente possíveis. A verdade é que descobrir alguém com quem trocou olhares na fila do supermercado é bem mais excitante do que uma aplicação de encontros tradicional.

Contras: quem vive numa aldeia mais remota ou longe da cidade pode ficar rapidamente sem muita opção de escolha, sendo que a aplicação tem um raio de quilómetros reduzido.

