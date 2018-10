Utilizadores de todo o mundo relatam que desde as três da manhã até às nove foi impossível actualizar o feed ou publicar fotografias.

A rede social Instagram começou esta quarta-feira em baixo. Vários utilizadores de todo o mundo queixaram-se do difícil acesso e de problemas em actualizar o feed e publicar fotografias.



De acordo com o site Down Detector, a primeira denúncia de que algo estaria mal com a aplicação foi às 3h16. A empresa ainda não fez qualquer esclarecimento oficial sobre o assunto.



Alguns dos relatos contam que sempre que se abria a aplicação do Instagram, aparece um ecrã em branco com a mensagem: "Não foi possível actualizar o feed".



O erro acontece dias depois de um ataque informático ter obrigado o Facebook a desconectar 90 milhões de utlizadores e assumir que mais de 50 milhões podem ter tido os seus dados pessoais comprometidos.

A situação ficou normalizada em Portugal por volta das 9h10.