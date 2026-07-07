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Design de luxo: VIP's da Fórmula 1 sentaram-se num sofá português

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00
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As peças da Main Guilty estiveram ao lado de um quadro de Banksy, de frente para o circuito de Silvertsone. Os empreendedores já exportaram para o Médio Oriente, estão em negociações com um clube da Primeira Liga e têm um projeto para o Instituto de Ayrton Senna.

São mais de dois mil quilómetros que separam a capital do móvel, em Paços de Ferreira, do circuito britânico de Fórmula 1, em Silverstone. Por estrada, a viagem demora três dias, cruza três fronteiras e obriga à travessia do Canal da Mancha até ao Reino Unido. Foi este o percurso feito por um camião TIR para chegar à área VIP do autódromo (chama-se The Vale), onde foram descarregadas 22 peças da marca Main Guilty. Os empreendedores Carlos Mello, diretor criativo de 28 anos, e Manuel Antunes, CEO de 30, querem afirmar-se no segmento do design de luxo com uma ambição fácil de declarar, mas difícil de cumprir: criar emoções.

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Tópicos Marc marca de luxo Marca Marco Fórmula 1 Manuel Antunes Silverstone Paços de Ferreira
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