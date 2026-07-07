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ESTUDO. MENORES COM PAIS AGARRADOS AO ECRÃ SÃO MAIS INSEGUROS

Mãe, estou aqui, larga esse telemóvel!

Luísa Oliveira 23:00
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Não é de abrir a boca de espanto, mas agora uma investigação robusta comprova-o: o comportamento digital dos adultos interfere na saúde mental dos mais novos, especialmente na sua segurança.

O episódio tem 20 anos, mas nunca largou a memória do investigador Tito de Morais. Apesar da antiguidade, mantém-se atual e serve na perfeição a este início de conversa. Estava ele em casa, concentrado no ecrã do computador, terminando o seu artigo semanal para o extinto jornal A Capital, quando o filho, então com 5 anos, o questionou: “Estás muito ocupado?” Perante a resposta afirmativa do pai, o miúdo encolheu os ombros e não disse mais nada. Valeu a Tito de Morais ter indagado a razão de tal pergunta. Quando ouviu a explicação, apressou-se a largar a escrita e a aceder, de imediato, ao pedido da criança – “Se não estivesses ocupado, podias fazer-me uns miminhos.”

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