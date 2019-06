Google celebra os 50 anos do orgulho LGBTQ+

Nate Swinehart, responsável pelo doodle, citado pelo Economic Times.

Google LGBTQ+

Para comemorar os 50 anos de história LGBTQ+ , o Google criou esta terça-feira um doodle com os momentos mais importantes destas cinco décadas de luta. Em seis imagens, de 1969 a 2019, é retratada a evolução da história.A animação do Google mostra as marchas do Orgulho Gay nas últimas cinco décadas. "A marcha gay é um símbolo de celebração e libertação da comunidade LGBTQ+. Desde os primeiros dias na Christopher Street em Nova Iorque até às celebrações feitas pelo mundo hoje em dia, deu voz a uma brilhante e vibrante comunidade", disseO Dia Internacional do Orgulho LGBTQ é celebrado a 28 de junho. Por todo o mundo as ruas enchem-se de cor para recordar os pioneiros que há 50 anos saíram à rua para reclamar os seus direitos.