Rachel Perman, fotógrafa a part-time, publicou as imagens no Facebook e estas tornaram-se rapidamente um sucesso. Perman explicou no Facebook que nem sempre publica sessões fotográficas pessoais na sua página profissional, mas aquela sessão tem tido bastante atenção nas redes sociais. Emilee, a irmã gémea de Elijah também teve uma sessão fotográfica no seu aniversário. Esta decidiu posar com um cavalo caracterizado de unicórnio.



À CBS News, Rachel explicou a motivação destas sessões temáticas. "Há cinco anos, fui diagnosticada com cancro logo após o nascimento dos meus gémeos e tinha medo de não conseguir chegar ao quinto aniversário deles."



"A minha filha mais velha tinha cinco anos na altura [quando Elijah e Emille nasceram] e eu odiava não saber se conseguiria ter o mesmo tempo com eles que tinha tido com que com ela", acrescentou.



Atualmente, o cancro de Rachel está em remissão e os meninos não podiam estar mais felizes com o resultado da sessão.

Elijah é um menino de cinco anos apaixonado por um dos filmes clássicos da Pixar: 'Up - Altamente' . O filme retrata a história de um vendedor de balões, Carl, que está prestes a perder a casa que construiu com a mulher após ter ficado viúvo. Na possibilidade de ser iinternado, o homem acaba por colocar centenas de balões à volta de sua casa levando-a a levantar voo. O problema?